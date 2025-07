Les va a sobrar el ’procés’

La nueva cesión de Sánchez a Esquerra Republicana –la gestión íntegra del IRPF en Cataluña–, presentada como una muestra de diálogo y entendimiento con los indepes, no es solo un escándalo. Es un insulto a comunidades como la nuestra, que lleva años reclamando reformas razonables sin obtener siquiera una respuesta.

Aquí hemos cumplido con todo: estabilidad presupuestaria, superávit sostenido, deuda contenida. Lo único que hemos pedido es un poco de lógica: ajustar la regla de gasto a nuestro crecimiento económico, poder reinvertir en sanidad, dependencia o educación lo que hemos ahorrado. Que no nos castiguen por cumplir la disciplina fiscal. ¿Resultado? La ministra de Hacienda no responde ni a los correos. No nos hacen ningún caso, porque no tenemos capacidad de presión.

Mientras tanto, en Barcelona se pacta –fuera del Consejo de Política Fiscal, fuera del Congreso y fuera del sistema– una «financiación singular» para una comunidad rica, que incluye recaudación propia, agencia tributaria ampliada y cuota de solidaridad… por definir. Como negociación, resulta bochornosa: te damos todo lo que pides y no te pedimos nada, por si acaso te niegas. Todo el pastel para ti, y ya veremos si compartes luego las migas.

Como este país es de risa, Junts desdeña el acuerdo y no ha querido participar en la negociación, porque el apaño se le ocurrió a ERC a cambio de hacer presidente a Illa. Incluso amenazan con tumbarlo en el Congreso: «No hay nuevo modelo de financiación, ni singular ni plural», dicen. Pero son solo lágrimas de cocodrilo. El acuerdo es todo lo que un indepe de un territorio rico podría querer. Ceder a Cataluña la gestión íntegra del IRPF no es una reforma técnica ni una concesión simbólica. Es, lisa y llanamente, la rendición del Estado. La renuncia explícita a los principios que han sostenido –con más o menos acierto– nuestro sistema de financiación autonómica. El Gobierno vuelve a abandonar lo que dice defender –la igualdad– a cambio de un puñado de votos.

Es muy grave: el IRPF no es un tributo cualquiera. Es el eje estructural de la Hacienda Pública, el instrumento que permite redistribuir entre personas y territorios, garantizar la progresividad del sistema y sostener –en condiciones mínimamente equitativas– los servicios públicos esenciales. Sin él, el Estado se queda sin su principal herramienta para corregir la desigualdad. No solo entre ricos y pobres, sino entre comunidades con realidades fiscales muy distintas.

Que el IRPF pase a ser recaudado y gestionado exclusivamente por una región rica rompe de facto el principio de solidaridad sobre el que se construyó el modelo autonómico. Pero el problema no es solo lo que se hace: es cómo se hace. No hay negociación multilateral, ni transparencia, ni respeto institucional. Solo una transacción bilateral, cocinada en privado, para sostener a un Gobierno cada vez más frágil, a cambio de convertir el Estado en una suma de excepciones.

El PSOE ha optado por romper el principio de igualdad. Y, de paso, ha enterrado cualquier posibilidad de afrontar la necesaria reforma general del sistema de financiación. Pero no pasa nada: aquí lo único importante es mantener viva esta legislatura zombi, aunque eso implique vaciar de contenido el sistema común.

Porque la cesión del IRPF a Cataluña rompe el sistema por varias vías. Desde el punto de vista técnico, descoordina la política fiscal, debilita la lucha contra el fraude y provoca desigualdades reales entre contribuyentes. Desde el punto de vista político, impone un modelo a la carta, sin consenso, con trato preferente. Y desde el punto de vista institucional, entrega a una comunidad que ha querido romper el Estado uno de los instrumentos fundamentales del propio Estado. ¿Qué puede salir mal?

La financiación singular catalana –llámese como se quiera: soberanía fiscal, concierto camuflado, privilegio estructural– no es extrapolable a nadie. Lo que se vende como un modelo replicable es, en realidad, un traje a medida cosido con hilos de chantaje político y cesiones sin retorno. No estamos ante una mejora para todos, sino ante un premio injusto a quien ni lo necesita ni lo merece.

La lógica ha muerto. El sanchismo ha sustituido el interés general por el interés inmediato. No construye país: construye mayorías parlamentarias a cualquier precio. Y si para eso hay que regalar soberanía fiscal a los que quieren desmontar el Estado, adelante. Lo importante no es la igualdad, ni la equidad, ni la redistribución. Lo importante es llegar a mañana con otra votación salvada.

Lo llaman modelo singular, pero en realidad es un concierto encubierto, sin legalidad foral, sin transparencia, sin control. Y si nadie lo para, será el precedente para que Galicia reclame lo mismo. Y después Valencia. Y luego Madrid responda bajando impuestos. Están abriendo la puerta a desmontar el país. No les va a hacer falta ni otro procés.