Una impunidad ergonómica

Son más bien lamentables las declaraciones de la presidenta del Parlamento de Canarias sobre las retribuciones de los diputados y las suyas propias. Un pequeño trabalenguas que la presidenta confunde con una explicación. Astrid Pérez rechaza que la Cámara no informe –básicamente a través de su web– de los ingresos de los diputados, aunque admite que actualmente sea más complejo –tal vez quería decir más engorroso– deducir cuánto ganan sus señorías sumando sueldos, complementos y dietas. Después de reconocer que es más complejo, dice que es menos difícil que antes, o al revés, no se entiende bien. Pero este asunto es operativamente muy sencillo. Ningún periodista está obligado a una investigación punto menos que detectivesca para saber cuánto ingresa un diputado cada mes y cada año. Ningún periodista, ningún fresador, ningún camarero, ningún estudiante, ningún ciudadano. Si dificultan las cosas es porque saben perfectamente que la pastizara que cobran –y me refiero especialmente a la aristocracia parlamentaria, la Mesa y los presidentes y portavoces de los grupos– produciría una irritación considerable y no injustificada entre la gente. Y simplemente la ocultan entre todos. Como una auténtica casta.

¿Y por qué no ocultarla? Si nadie ni nada les penaliza. Es completamente escandaloso que sea imposible conocer puntualmente los ingresos de la señora Pérez cada mes. ¿Cuánto se gastó en Bruselas donde pernoctó recientemente? ¿Le acompañó personal de su gabinete? ¿Cobró dietas o todos los gastos –desplazamientos, comidas, atenciones– corrieron a cargo de la Cámara regional? ¿O tal vez las dos cosas sabrosonas? ¿Es cierto que la presidenta –como sus antecesores– dispone de una tarjeta de gastos con un límite muy generoso? ¿Es posible –y se trata de una pregunta meramente hipotética– que el Parlamento te abone los gastos de una reunión como la celebrada en Bruselas y se puedan cobrar dietas and last but not least funcione discretamente la tarjetica? Me temo que no obtendremos nunca respuesta. Es una manera elegante de decirlo, porque lo que no tenemos son preguntas. Nadie pregunta sobre eso en las numerosas ruedas de prensa, entrevistas y canutazos que se suceden en las jornadas parlamentarias, ni a los diputados de la mayoría ni a los diputados de la oposición. Como nadie fiscaliza la gestión de los presupuestos parlamentarios –se supone que de manera milagrosas el Parlamento se fiscaliza a sí mismo– se pueden cometer abusos y cafradas innumerables con cierta cómoda y hasta ergonómica sensación de impunidad.

La presidencia afirma tener su propio criterio sobre las dietas parlamentarias, pero no los explicita; cuando lo hizo a medias, en su primer año de mandato, escandalizó por su simpleza a sus propios compañeros, especialmente, a los tinerfeños. Y para seguir (no) explicándose la señora Pérez advierte algo sorprendente: que está en minoría. Es extraordinariamente difícil entender qué pretende asegurar con esa ocurrencia. Fue la nueva mayoría parlamentaria salida de las urnas en mayo de 2023 –y la decisión del líder del PP, Manuel Domínguez– quien la convirtió en presidenta de la asamblea. Pero, por lo demás, el presidente de la Mesa no está en minoría ni no lo está. Porque no representa a ningún partido o facción, sino que representa al Parlamento, dirige y coordina la acción de la Mesa, vela por el cumplimiento del reglamento y dirige las sesiones plenarias y otros debates que puedan celebrarse. Provocando (sin duda involuntariamente) un montón de ternura Pérez afirma que el presidente del Gobierno manda, como el presidente de un cabildo o de un ayuntamiento, pero el presidente del Parlamento no. Es admirable que hayan bastado apenas dos años de los cuatro de legislatura para que descubra que un parlamento no gestiona, sino que legisla y controla al Gobierno, y la presidenta de la Cámara mandar, manda muy poquito. Lo que sí podría es mandar que los gastos del Parlamento (empezando por todos los ingresos de los 70 diputados) fueran transparentes, se publicitaran periódicamente y pudieran consultarse al instante sin un doctorado de Birlibirloquilogía.