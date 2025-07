«De vacaciones a Península» (En torno a un mal entendido prestigio lingüístico)

Santiago Muñoz Machado, director de la RAE. / EFE

No es, desde luego, nada fácil establecer normas para determinar cuáles habrán de ser los usos prestigiosos cuando utilizamos la lengua como vehículo facilitador de todo tipo de relaciones sociales. Considérese que el adjetivo prestigioso se refiere a algo o a alguien que goza de la estimación o buena opinión de la gente, y, aunque puede haber variación en su valoración, sí que hay un rango en los que la estima o la buena opinión comparten zonas del continuum de este campo valorativo, pues podríamos asegurar que vería mermado su prestigio quien no se expresara en la modalidad y en el registro adecuados a cada situación comunicativa: de groseros o de pedantes podríamos calificar a aquellos cuyas manifestaciones lingüísticas se alejaran de lo comúnmente aceptado. Según mi criterio y para no entrar en detalles estilísticos, yo propondría que, al menos, un mensaje que pudiera caracterizarse de prestigioso debería ser poseedor de propiedades tales como la concisión (que sea breve y directo), la claridad (que se usen las palabras y expresiones apropiadas) y la sencillez (que se huya de los términos afectados y ampulosos).

Lo malo es que, con frecuencia, el requerimiento del buen gusto suele asociarse con lo que es propio de las élites, en el peor sentido de la voz (lo propio de esa minoría selecta) y el buen uso se considera como un atributo o un prejuicio de clase, concretamente burgués. Infundado recelo en un momento de la historia en el que las normas no las imponen las clases sociales dominantes, ni las políticas ni las económicas, pues ni en la tradicional Inglaterra, donde nadie discutía la Received Pronunciation, el modelo no es ya the King’s English, sino el de los grandes medios de comunicación (BBC y CNN) y el de los más autorizados y reconocidos diccionarios. En nuestra lengua el modelo de la monarquía, al menos en los últimos tiempos, nunca gozó de especial reconocimiento.

La gran paradoja es que, si por algún motivo triunfase la idea de que fuera la clase burguesa la que ostentara el privilegio de ser la poseedora de la modalidad de mayor prestigio, incurriríamos en un enorme desatino, pues, si razones hay para no proponer determinados sociolectos como modelos imitables en la enseñanza y en los medios de comunicación, más las hay para desechar con igual rotundidad las formas y maneras de una decadente aristocracia, que acoge en su seno el reconocido y ridículo pijerío. Aunque hay que reconocer que la clase pija, lingüísticamente caracterizada por una entonación y una fonética gangosa combinada con una jerga vacua e insulsa, posee cierta capacidad de contagio, pues muchas de sus identificadas ‘aportaciones’ han conseguido arraigar entre algunos, que les atribuyen un cierto grado de prestigio; o mejor, de pseudoprestigio, el mismo que caracteriza a la clase social de procedencia. Así, podrían citarse muchos ejemplos, como los extendidos acortamientos finde o porfi; chupi, guay y cuqui; o la exagerada prefijación (supermegaguay); los numerosos anglicismos del tipo crush, hater o influencer, o los más pijos aún como chic, cool y fashion. Mayores cotas del lingüístico pijerío lo alcanza la tan repetida exclamación ¡guau!, del inglés wow, que a veces aparece con el refuerzo de la expresión ¡oh, my god!

También hay pijerías en el ámbito de la gramática, como es la variación de género en la exclamación ¡bravo!, utilizada para expresar aplauso, cuando la persona ovacionada es una mujer: «¡brava!» se oye al final de la actuación de la cantante, pues la expresión es gramaticalmente invariable, como todas las palabras de esta categoría gramatical.

Muchos más ejemplos podría citar de estos usos pseudoprestigiosos provenientes de los que otrora ostentaron modelos imitables, porque injustamente se habían apropiado de todos los bienes culturales y porque el nivel lingüístico medio de la ciudadanía no era tan elevado como para impedir la penetración de tantas pijerías. Hoy sí lo es, y, si estoy comentando estos casos es porque otros hablantes con similares preocupaciones por el buen uso de la lengua también los han detectado, como han advertido otra tendencia que avanza con mucha rapidez; me refiero a la frecuente supresión de artículos ante un buen número de topónimos y otros nombres, como ahora se verá.

Así, mientras que el consenso idiomático (es decir, el criterio de la mayoría de los usuarios del idioma) ha normalizado la presencia del artículo en los nombres propios de ríos, de montes y picos, de cordilleras, mares y océanos y en los nombres de edificios que albergan sedes de instituciones u organismos del Estado (el Tajo, el Teide, el Atlántico, la Moncloa, la Zarzuela), se viene observando como un rasgo tenido por prestigioso la supresión de estos determinantes que habitualmente los acompañan.

Es verdad que la norma relacionada con la presencia o ausencia de artículo en los topónimos es variada: en algunos casos el artículo forma parte del nombre propio y ha de escribirse con mayúsculas (El Cairo, El Escorial); hay otros en los que, aunque no forme parte del nombre propio, siempre va junto a él, pero escrito con letra minúscula (las Islas Canarias), y, por último, la posibilidad de que su presencia sea potestativa: Brasil / el Brasil, Argentina / la Argentina. Hoy, como decíamos, se observa la tendencia a suprimirlos en todos los casos: «Reunión en Moncloa» o «Terremoto en India». Y se escucha, en boca de algunos visitantes, que vienen de vacaciones a las Islas, que visitarán «Gomera», o que viajarán a la isla de «Hierro», casos estos en los que los determinantes forman parte de la toponímica denominación: La Gomera, El Hierro y también La Palma y La Graciosa. Para colmo, entre los propios canarios, se está generalizando el uso de Península, sin artículo, en lugar de la Península, cuando en el Archipiélago nos referimos a la península Ibérica: «Iré de vacaciones a Península», «En Península hay más posibilidades para los negocios», usos que, lejos de lo que algunos piensan, no disfrutan de prestigio lingüístico alguno, más bien de todo lo contrario por su evidente e injustificado mimetismo esnobista.

Ante la diversidad de posibilidades fijadas por los usos, bien haríamos en atender a las recomendaciones que se derivan de la tradición por muchas razones, que no contradicen el mejor criterio de nuestro excelso Fray Luis de León, para quien «El bien hablar no es común, sino negocio de particular juicio, así en lo que se dice como en la manera como se dice; y negocio que de las palabras que todos hablan elige las que convienen y mira el sonido de ellas, y aun cuenta a veces las letras, y las pesa y las mide y las compone, para que no solamente digan con claridad lo que se pretende decir, sino también con armonía y dulzura».

Concisión, claridad y sencillez, proponía yo: ¿sería excesivo compartir la propuesta con Fray Luis de León añadiendo la armonía y la dulzura?