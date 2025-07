Galería de fotos

Creo que no me acuerdo del pasado por las cosas guardadas para el futuro, sino por las cosas compartidas en el presente.

O sea, a mí me da una pereza que te cagas sacar fotos. No me doy cuenta nunca de que me arrepentiré de no tener un pasadizo texturil y coloril a ese día que sé que va a acabar formando parte de mi memoria de mí misma y. También me da pereza, por otra parte, borrar cosas de la galería de mi móvil: la tengo toda llena de capturas y boberías espontáneas y quizá, sí, en esos casos sí, una foto del cielo naranja así medio desenfocada y medio de lado rápidamente para enviarle a alguien por WhatsApp y que, gracias a la tecnología y su acercamiento de cuerpos que no están cerca pero lo sienten, se conmueva con lo que me estoy conmoviendo yo. Eso sí lo hago. Lo que estoy comiendo. El Rayquaza-Charizard del escaparate del Súper Coco de La Laguna. Mi madre con los pelos engrifados por la mañana.

Entonces, cuando reviso el pasado: mil cosas sin intención de ser miradas por mi yo futura y una memoria que puede hilarlas todas y acaba recordando así más los detalles que los grandes acontecimientos, más la marca de un culo en un sillón que lo que hicimos aquel día. Y al final, creo, nuestro propio relato de nuestra propia vida se va creando en esos hábitos aparentemente insignificantes: vamos construyéndonos una perspectiva que acoge algunas cosas y desecha otras, que se maravilla por algunas cosas y otras las deja un poquito aparcaditas ahí para quizá retomarlas en algún momento pero igual no. Yo, por ejemplo, soy muy propensa a una nostalgia que tiene que ver con echar de menos lo que no tenía ni idea de que iba a echar de menos: un videojuego jugado a los diez años que se convierte de pronto, para mi yo adulta, en un paraíso perdido al que necesito acceder sí o sí y cuando accedo encuentro una especie de olor al salón de mi casa, a mí. O los aspectos de los chats de mi adolescencia. O una forma de comerme las galletas, arrancando con los dientes por los bordes y luego disolviendo el centro en la saliva sobre la lengua y ¿cómo voy a olvidarme de mi biografía: un tragar?

No sé si es que me he acostumbrado a recordar así, pero me gusta. Siento que, con el relato del pasado que se olvida de cómo se sentía el presente cuando era presente, nos perdemos muchas cosas que en el presente no se pueden acabar de comprender. Es decir. Recordar el pasado como presente no es vivir el presente, es situarse en un punto adelantado y tener más tiempo para analizar un minuto y darle contexto a ese destello en el bote de perfume Monogotas de mora del Mercadona. Y tal vez lo que me fascina es poder estar todo el rato pensando cuestiones que parecían insignificantes y que de repente revelaron, por casualidad, que tenían muchos más matices y mucha más importancia. Somos más esos detalles que no queríamos guardar que los que guardamos a conciencia, porque los guardados a conciencia pues ya sabíamos que había que guardarlos (por un relato social del tiempo) y los guardados sin querer tuvieron que ver con lo que me emocionó o lo que me dio risa o lo que me enfadó o lo que me atravesó de cualquier modo. Y eso, no sé, es muy personal. Único. Solo tú guardas eso. Solo tú pasas toda tu vida intentando entender eso a lo que le sacas la lasca y todo y gracias.

Para la escritura (no puedo evitar pensar en escribir cuando pienso en recordar), este tipo de memoria es un tesoro. La escritura es, de hecho, pensar y repensar todo eso que íbamos a olvidar. Y eso es muchísimo más valioso que los grandes relatos que nos vienen dados, que no salen del cuerpo, de la casualidad y el desorden de existir. Pienso mucho en algo: contar Canarias, narrarnos desde lo local, narrarnos desde sabernos atravesadas por el territorio y la vida en el territorio, ¿qué es? Lo capitalista de la literatura (es decir, qué libros se están vendiendo y que los libros tengan que venderse y los relatos que se superponen a los libros para construirlos como vendibles) nos puede llevar a una paradoja absurdísima: libros que han sido escritos desde la lógica de vamos a salirnos de los relatos prefijados se convierten en los relatos prefijados. Y escribir sobre algo es escribir así o asá. Y resulta que escribir sobre algo es acudir a las zonas inmiradas.

Escribir desde la canariedad no es escribir sobre nada en concreto. Es mirar toda nuestra vida desde la consciencia de que la canariedad la impregna por completo. Y en las vidas hay de todo, y las vidas se exploran, no se hacen encajar.