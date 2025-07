Cantos canarios e Icod: Teobaldo Power y José María Martín Domingo

El título que encabeza este artículo era el del segundo número de la actuación de la Unidad de Música del Mando de Canarias en el concierto que con motivo del Día de las Fuerzas Armadas tuvo lugar el pasado 5 de junio. Era un arreglo de su director, el teniente Manuel Castrejón Navarro, en el que con su habitual maestría unió dos maravillosas piezas musicales inspiradas en el folclore canario.

No era la primera vez que Teobaldo Power y José María Martín Domingo se unían. Un 29 de junio de hace más de un siglo, en 1919, la Banda de Música del Regimiento de Infantería Tenerife 64 (hoy 49), en un concierto en la Plaza del Príncipe, interpretaba Los Cantos Canarios de Teobaldo Power bajo la dirección del maestro mayor de música José María Martín Domingo.

En aquella época no había pueblo que se preciara que no tuviera un templete en su plaza principal en donde todos los domingos se diera un concierto. En Santa Cruz había dos, uno matinal a cargo de la Banda Militar en la Plaza del Príncipe, de once a una, y otro nocturno, de nueve a once, en la Plaza de la Constitución que interpretaba la Banda Municipal.

Sólo una semana antes, el 22, fue la tarjeta de presentación de un joven músico, menorquín de nacimiento y madrileño de adopción, que acababa de incorporarse a la banda para ser su nuevo director: José María Martín Domingo. Había una gran expectación por la fama de que venía precedido. El éxito fue total. El diario El Progreso, entre otros elogios, aseguraba: «La fama que precede al señor Martín Domingo no es falsa, una obra tan conocida como Alma de Dios no la conocíamos, tal fue su magistral ejecución».

Teobaldo Power. / E. D.

Cuando llegó tenía 32 años y una gran carrera musical a sus espaldas. Hijo de músico militar, tuvo una gran formación como instrumentista de trompeta, en contrapunto, fuga y composición. A los catorce años era músico de primera en el Batallón de Cazadores de Barbastro de guarnición en Madrid. Un año más tarde pasa a la banda del Real Cuerpo de Alabarderos. En 1907 deja de ser músico militar y se integra en la Banda Municipal de Madrid, donde se le concede el puesto de primer cornetín y a pesar de su juventud en ausencia del director toma la batuta en muchas ocasiones. Su fama en el ambiente musical madrileño le lleva a formar sus propios grupos, a los que dirige en los cafés de San Isidro, Atocha y Hotel Nacional, lugares de tertulias culturales, lo que le hace muy conocido entre los intelectuales y artistas del momento. A su prestigio como director se une la de compositor, y en esos locales estrena pasodobles, polkas, valses, habaneras y mazurkas que pronto adquieren un gran éxito y popularidad. En junio de 1918, vuelve al Ejército en el que ingresa por oposición como músico mayor.

Fue, por lo tanto, en el segundo concierto que dirigía Martín Domingo en Tenerife cuando incluyó en el programa Los Cantos Canarios de Teobaldo Power, lo que le granjeó la simpatía del público y mereció una nota de prensa en la que se destacaba el hecho y se le calificaba de inteligente director.

El buen hacer de su director hizo que las actuaciones de la Banda del Regimiento constituyeran un verdadero acontecimiento cultural. Los aficionados, entusiasmados, solicitaban con notas en los periódicos las piezas que deseaban que se interpretaran el siguiente domingo. Muchos fueron los conciertos, no solo en Santa Cruz, también en La Orotava, en Tacoronte y en Icod. En la Orotava, con ocasión de que su regimiento realizaba maniobras en esa zona de la Isla. Ocho fueron los días que duraron las maniobras y ocho fueron los conciertos, con una asistencia de público y un éxito como no se recordaba en la villa.

Entre la gran cantidad de conciertos hay que destacar el celebrado el domingo 17 de octubre de 1920. Como siempre hacía Martín Domingo, el último de los números era una composición suya, esta vez: Ven, Cirila, ven…, pasodoble con cornetas y tambores. Las cornetas y tambores servían para resaltar el toque reglamentario de llamada a oficiales que es el motivo central de la composición.

Se trataba de la versión para banda de una canción ingeniosa y pícara que se haría muy popular en toda España, tanto que años más tarde, en 1929 todavía se seguía anunciando su disco como el pasodoble de moda, se cantó en los dos bandos de la Guerra Civil y la cantarían tonadilleras, cupletistas, tunas y coros de soldados a lo largo de muchos años.

Estreno de una obra

Y aparece Icod, la segunda parte del número anunciado en el reciente concierto. El domingo 14 de noviembre de aquel año 1920, para cerrar el concierto dominical, Martín Domingo estrenó una nueva obra suya, un pasodoble sobre motivos canarios. El músico, durante el mes de agosto, había pasado con su familia su permiso anual en Icod, y allí debió ser muy bien tratado, porque dedicó esta hermosa obra a la villa del drago. La crítica aplaudió el estreno: «Se trata de una obra que recoge con alegría el carácter de la música popular isleña, su composición y la instrumentación dada al bello pasodoble son afortunadísimas y confirman una vez más las dotes de musicalidad y buen gusto que adornan al señor Martín Domingo».

Poco más tarde Martín Domingo dejó la Isla y después de su paso por Pamplona en el Regimiento de Infantería América número 14 abandonó definitivamente el Ejército y se convirtió en subdirector de la Banda Municipal de Madrid. Siguió componiendo y suyos son los conocidos pasodobles: Los dos Adolfos, La Kermes de las Vistillas, Corazón Gitano y el que más fama le ha dado, Marcial eres el más grande. Así fue como gracias a Manuel Castrejón los nombres de dos grandes músicos volvieron a unirse.