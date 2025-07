A Ramón nadie lo entiende

Famosos superdotados

A Ramón nadie lo entendía. Incluso, ni él mismo se reconoce en unas aulas que navega sin rumbo. Desde muy pequeño supo que algo era diferente. El mundo a su alrededor le parecía lento, repetitivo, casi absurdo y exageradamente aburrido. Con dos años aprendió a leer periódicos. A los cuatro se sabía todos los planetas y los ríos de España. Conocía perfectamente la diferencia entre cóncavo y convexo. A los seis dominaba como un químico la tabla periódica y se había leído La divina comedia de Dante. Cuando cumplió nueve años, le escribió un correo a Fernando Savater para refutar su teoría del ateísmo radical. Llegados los 10, comenzó a interesarse por la cuantización de la energía, la dualidad onda-partícula y el principio de incertidumbre de Heisenberg. La profesora le decía que era muy listo, pero que «tenía que prestar más atención y esperar a los demás». En el recreo se sentía solo mirando a la inmensidad del patio. Sabía que no encajaba en ese ecosistema tan banal. Muchas veces no sabe cómo apagar su cabeza, porque las preguntas son recurrentes. Es agotador vivir con la mente encendida todo el tiempo, sobre todo cuando nadie quiere escucharla en esas aulas apagadas que nunca encienden. Ramón no quiere que le digan lo inteligente que es, solo pide que lo entiendan. No es un genio, ni un problema, tampoco un rarito. Solo es un niño que necesita comprensión en un sistema que no está hecho a su medida. Las pruebas duraron varios días. No solo medían inteligencia, también incluían evaluaciones de personalidad, razonamiento, comprensión verbal y memoria en un auténtico maratón cognitivo. Le pasaron diferentes test y una batería de cuestionarios. Su capacidad intelectual se podía comparar con Einstein o Mozart. Ramón es uno de los miles de niños con altas capacidades que llenan los colegios de toda España. Miles más sin diagnosticar y con una falta de recursos y empatía impropia de estos tiempos. Más del 80% de estos alumnos no están identificados. Y los pocos que lo están suelen encontrarse con un sistema sin herramientas para hacer frente a un desafío clave en nuestra sociedad. El niño o la niña superdotada no sufre porque sabe más. Se agota porque nadie le cree cuando dice que necesita más. Lo pasa mal por una curiosidad insaciable que se interpreta como arrogancia o como una hiperactividad mal diagnosticada. Es el «listillo», el «rarito», el que apela al profesor o se cansa en clase. Si hoy abogamos por una educación inclusiva, por un aprendizaje integral y por respetar la diversidad, no podemos seguir dejando de lado a aquellos que aprenden de manera distinta. Estamos hablando de un capital humano increíble, con niños que podrían convertirse en los próximos grandes científicos, pensadores, médicos, artistas o ingenieros. Y, sobre todo, en ser personas plenas. Un niño con altas capacidades no es una amenaza ni un problema: es una promesa. Un compromiso que hoy estamos dejando de lado, obviando a una parte de la sociedad que se merece más atención y cariño. Ya decía Aristóteles que «tan injusto es tratar desigual a los iguales como igual a los desiguales».

@luisfeblesc