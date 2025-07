VoX y la Ex-paña hipócrita

Rocío de Meer, diputada de VOX. / E.D.

Fuera complejos. VoX ha respondido con contundencia al triunfalismo congresual del PP y a un Feijóo que ya se ve en La Moncloa gobernando en solitario. Pero eso no ocurrirá tan rápido ni tan fácil como les gustaría. El tardosanchismo no favorece el crecimiento de la derecha moderada que Feijóo trata de aglutinar con leves guiños a las posiciones ultras. VoX lo tiene muy claro, ahora toca replicar la receta trumpista, una reacción desinhibida que añora el orden patriótico, el nosotros, pueblo y nación, contra la teoría del gran reemplazo demográfico que las élites globalistas han diseñado y que consiste en sustituirnos por migrantes hasta que se conviertan en la mayoría de la población. Robarnos la identidad, abolir nuestras costumbres en una sociedad que se vuelve irreconocible. La gente, nuestra gente, está perdiéndole el miedo a VoX y lo que sonaba a discurso facha y extremista comienza a calar en el corazón del votante como el mejor de los males. Deportar a ocho millones de inmigrantes no es un brindis al sol, sino una boutade dirigida a todas las capas sociales, a una generación perdida de jóvenes con enormes dificultades para construir un proyecto de vida, a los pensionistas y a los hijos del baby boom que se jubilarán muy pronto, a las clases medias y a la clase obrera desencantada de una izquierda que se distanció de sus orígenes, de su verdadera razón de ser. Una expulsión traumática, reconoce Rocío de Meer, portavoz voxera, una limpieza necesaria. Deben ser purgadas familias que contribuyen al PIB español, que trabajan y estudian aquí, que aportan frescura a un país envejecido. Lo que no explican es lo que pasará luego. Lo pueden ver en la serie El cuento de la criada, un ejemplo de solución abyecta para cuando haya que salvar castamente a nuestra hipócrita Ex -paña.