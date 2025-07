Lavado en caliente

La Audiencia Nacional condenó al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por un beso no consentido que dio a la jugadora Jenni Hermoso tras el Mundial de 2023. Fue un escándalo mediático que levantó enfurecidas críticas en el colectivo feminista. Y hubo peticiones de dimisión. La más significativa la hizo Pedro Sánchez: «Las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes. Hasta, incluso, yo creo que no son adecuadas. Y que por tanto tiene que continuar dando pasos el señor Rubiales». Esos pasos que había que dar eran los de la dimisión, que finalmente se produjo.

El presidente del Gobierno ha cambiado de opinión. No sobre Rubiales, sino sobre la asunción de responsabilidades. Ahora ya no cree que los errores se deban reparar con la dimisión del responsable. El cinismo nacional no tiene mejor ejemplo que la comparación de aquel beso indebido, inoportuno y cutre, con todo lo que está ocurriendo hoy en este país. Si un beso no consentido equivale a dimisión, la corrupción avalaría la silla eléctrica.

Pero no. Ayer compareció Sánchez en el Congreso para exponer un relato de hombre traicionado. «Es evidente que me equivoqué al confiar en José Luis Ábalos y Santos Cerdán», aseguró contrito. «Tengo parte de responsabilidad y la asumo». ¿Cómo la asume? Pues asumiéndola. Confesó que había pensado en dimitir –y eso que no se tomó cinco días de reflexión– pero que «tirar la toalla» no es una solución. Y así, el avezado capitán socialista, yendo del barco al boxeo y del naufragio al cuadrilátero, se dedicó a exponer un nuevo guion pactado con sus socios.

La corrupción no es sistémica. No hagamos del botón un abrigo. El suyo es un Gobierno limpio. No exageremos. Puso en valor la hoja de servicios de un Gobierno «progresista» que lleva dos años sin presentar presupuestos. Destacó el crecimiento económico de España, por encima del de Japón, sin citar que está dopado con miles de millones de fondos europeos. En suma, mostró la exuberante fotografía de un país inmensamente feliz y satisfecho. ¿No merece este paraíso el perdón de sus socios?

Claro que sí. Y para ponerles más fácil la decisión, presentó en sociedad el «Kit contra la corrupción de la Señorita Pepis»: quince medidas contra los Ábalos y los Cerdán que ha fabricado La Moncloa.

Ante un plan como ese, ¿qué otra cosa cabe hacer sino aplaudir y rendirse? Justo lo que hicieron los partidos que apoyan al Gobierno. El tambor de la lavadora del Congreso cumplió pues su función limpiadora. Sánchez metió a Ábalos y Cerdán –no citó nunca a Koldo– en un programa de centrifugado especial contra la suciedad más resistente. Prueba superada. Ropita limpia con blanco nuclear. Y apoyo conseguido.

La inteligencia de Moncloa cree que han superado el match ball. Pero es solo el primer asalto. Queda mucha basura por salir. Muchos discos duros por desencriptar. Muchas tramas venezolanas por conocer. Será curioso ver con qué nuevo detergente afrontan los siguientes asaltos. Pero ya hay algo seguro. Salvo que Sánchez, en un arrebato incontenible de entusiasmo, le meta un pico a Tellado, jamás presentará su dimisión.