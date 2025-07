Las memorias del Rey Juan Carlos

Foto de archivo del rey emérito don Juan Carlos I. / EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

El libro del emérito llevará por título Reconciliación, serán sus memorias, y lo editara Planeta. Está escrito en francés (otro idioma que habla perfectamente el rey) con Laurence Debray, hija de Regis Debray, a quién admiré (un intelectual comprometido), auto- enrolado con el Che Guevara en Bolivia; preso, liberado y asesor de Mitterrand cuando llegó al Eliseo. De Laurence Debray he leído Hija de revolucionarios (su madre, intelectual venezolana), vivió en un campamento cubano y así terminó por aprenderlo todo (progresó en sus ideas frente a unos padres esculpidos en doctrina revolucionaria), casada con un hijo de Servan-Schreiber (L’Express), amiga de Alfonso Guerra, vivió en Sevilla.

Si alguien tiene reservado su nombre en letras de oro en términos históricos y democráticos es el rey Juan Carlos, gracias a dos colaboradores decisivos Fernández Miranda y Adolfo Suárez. Se resistió a la tentación de intentar mantener en lo posible las mayores atribuciones que le otorgaba la institucionalidad franquista, o mediante disimulos, engaños, buscando una democracia imperfecta (¡qué no hubieran hecho el doctor y su banda!). Su segundo aporte: el 23-F (el estadista hubiera negociado la paz). Pero queda un tercero, y son todas sus contribuciones con contactos, credibilidad, imagen, compromiso con España en todos los campos, susceptibles de objetivación. Un ejemplo, la pésima imagen del estadista Zapatero ante EE.UU. (le ignoraban, y seguía sentado) le hizo intervenir y propiciar el nombramiento de Jorge Dezcallar de embajador en Washington.

Uno no sabe bien si el rey malversó dineros públicos, se apropió de ellos, o si provenían de otras fuentes ajenas al Estado español. La cosa varía mucho. Hay dos hechos que dan luz: el regalo de la finca de la Mareta de Lanzarote del rey Husein de Jordania al español, y el otro, que el jeque de Abu Dabi tenga durante años de invitado al rey Juan Carlos. Se ve que son ad personam, que los regalos son lícitos. Al punto de que otro regalo posterior de la Mareta (bien privativo) al patrimonio nacional (gratis) pareciera al pueblo español, pero no ha sido así, sino que va a parar a las vacaciones y planes del estadista primero y del doctor después. No a orfanatos, geriátricos.

Nada que ver con el grado de saqueo sistémico de los Kirchner, Ábalos, Ortega, los Castro, Cerdán, Maduro, que mediante desvíos ocasionan graves menoscabos patrimoniales. Aún no sabemos de alguna implicación del doctor Sánchez enamorado, que dispuso el exilio de facto, y prohibición de hospedarse en su casa, del Rey Juan Carlos. Impuesto desde un gobierno corrupto de forma totalmente arbitraria, sin norma legal alguna que lo amparara. Rey, de mayor refinamiento amatorio, que la banda sanchista.