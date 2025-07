El único motor de explosión que podría impulsar al sanchismo hacia adelante es la presentación de una cuestión de confianza por parte del presidente. Elecciones anticipadas no cabe esperar, aunque sería la medida más respetuosamente democrática. Pero las perderían rotundamente. La cuestión de confianza, en cambio, exige una combinatoria de factores compleja y difícil, pero no imposible. Su coste sería muy elevado, pero ya se pagará en el futuro. O no. Actualmente no se hace política con el futuro, solo con el presente. Se trata de conceder más rapidez a concesiones al independentismo catalán que ya estaban en marcha. El Ministerio de Hacienda ha cerrado prácticamente con ERC que sea la Generalitat catalana la que recaude todos los impuestos en su territorio a partir del 1 de enero del próximo año; supuestamente, el cupo comenzaría a funcionar, después de esta «prueba técnica», en 2027. Pues no: el cupo ya estaría operativo el próximo año, el Gobierno catalán recaudaría todos los tributos, incluido el IRPF, y entregaría su compensación económica en julio. El sistema de financiación autonómica comenzaría a tambalearse antes de su derrumbe final, pero Sánchez podría convocar elecciones en otoño y tal vez garantizarse de nuevo el poder hasta 2030 (ya estaría felizmente aprobada la ley de reforma de la administración de justicia). Respecto a Junts per Catalunya, lo principal es resolver la situación judicial de Puigdemont, garantizándole el indulto automático si accede a presentarse a la justicia española, algo delicado, porque el expresident ni quiere pasar ni una hora en la cárcel. En todo caso será obligatoria la visita de Sánchez en Waterloo para rendir pleitesía al héroe de la República de Palafrugell y sacarse la foto genuflexa: los dos estadistas sonriendo con gravedad frente a frente. A todo esto hay que sumar, por supuesto, regalías y golosinas que el dirigente del PSOE repartirá entre otros socios y aliados menores, pero necesarios. No dejaría de llover mierda judicial y policial sobre los socialistas, por supuesto, pero la tranquilidad de disponer de casi un año y medio de legislatura por delante te blinda férreamente el cogote.

Mucho mejor la cuestión de confianza que seguir pataleando en el barro para proferir imbecilidades, insensateces y mentiras cada vez más patéticas. Ayer se pudo escuchar a Óscar López en lo de Alsina y fue especialmente penoso. Cuando el periodista le preguntó por qué no presentaba Sánchez una cuestión de confianza el señor López, después de titubear, dijo que para qué una cuestión de confianza, cuando ya tenían el Gobierno. Uno oye sandeces de semejante calibre por parte de un ministro y se queda estupefacto. Porque no son simplemente sandeces: es utilizar una estupidez para marear la perdiz. Para conseguir la Presidencia del Gobierno los instrumentos son la investidura –con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados– o una moción de censura. La cuestión de confianza es otro mecanismo parlamentario en el que el jefe de Gobierno, tras deliberación del Consejo de Ministros, solicita al Congreso que ratifique su confianza en el Ejecutivo. Para ganarla le basta –por lo demás– la minoría simple, es decir, más votos positivos y abstenciones que votos negativos. Se entiende que una cuestión de confianza exitosa es un apoyo sustancial y actualizado a la legitimidad de origen del Gobierno.

Es harto dudoso que el Gobierno de Sánchez puede seguir resistiendo con algún tratamiento cosmético, como ha optado el presidente y secretario general en el PSOE para solventar la crisis de Cerdán. Todo antes que escuchar a Ángel Víctor Torres anunciar urbi et orbi que España ha superado el PIB per cápita de Japón, cuya autonomía está paralizada y ha sufrido reiteradas recesiones desde los años noventa. Antes que España 11 Estados europeos habían superado el PIB per cápita japonés, Ángel Víctor, alma de cántaro, incluida la República de San Marino, que dios te guarde.