Un amor

Todo amor comienza en lo invisible. En una conversación que, sin saberlo, empieza a dibujar la silueta de una historia. En cada palabra dicha o escuchada, algo dentro de ti susurra que esa persona merece ser descubierta. El gesto llega después: una mano que roza la tuya, otra mano en la cintura durante el primer paseo por la calle, y la mente (¿las mentes?) empieza a dibujar futuros compartidos. Así se forma una ilusión: como una arquitectura de aire que se sostiene en el deseo y mucho más.

Escribir una novela tiene algo de ceremonia amorosa. Al principio son ideas que susurran, como pensamientos tímidos que piden ser escritos. No son palabras concretas aún, sino esbozos que te interpelan. Entonces decides que esa historia merece ser contada, que hay una necesidad íntima de ponerla en el mundo.

Así, como amantes que se entregan sin mapa, sin ruta y sin saber hacia dónde van pero que quieren recorrer un camino juntos, dure lo que dure, autor y novela se enredan. La escritura se convierte en un vínculo que exige atención, cuidado, y a veces paciencia infinita. Como el amor, la novela puede volverse esquiva: la trama se enreda, los personajes se distancian, y tú te encuentras triste y desesperada, dudando, incluso pensando en abandonar. Hay días en que no puedes con ella, como hay días en que el amor duele.

Pero, como en las grandes pasiones, también llega el desamor. Esa sensación punzante de no reconocerte en lo que antes te movía, de mirar la historia —o al otro— y preguntarte si aún hay algo que sostener. Y sin embargo, cuando hay algo -inconsciente o no- este revive y vuelve a brillar. Se llora, se repiensa, se vuelve. Se reelabora lo dicho y lo vivido, y a veces se reconstruye con más hondura, la mirada se vuelve de largo alcance y por eso con más verdad se retoma sabiendo que algún día acabará pero que aun así vale la pena. Parece superar el desamor —en la escritura como en la vida— no significa olvidar, sino aprender a mirar distinto.

Al final, escribir una novela es como amar a contraluz: exige escribir y luego ordenar capítulos como quien rememora instantes, revisar la sintaxis como quien reinterpreta gestos, y sobre todo cuidar el fondo, esa sustancia emocional que da sentido a todo, lo bueno y lo malo. La perfección es inalcanzable, igual que en el amor, pero hay momentos gloriosos, fugaces que parecen eternos y esos momentos, esos momentos felices tan escasos cuando uno crece se vuelven inolvidables por los que nunca olvidaremos ni ese amor ni esa novela, aunque tengamos que ponerles el punto final que tanto duele siempre.