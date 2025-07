El alcalde no alcalde

Los nueve alcaldes que celebraron este jueves una cumbre para abordar los problemas del sur de Tenerife. / E. D.

Decíamos ayer… Me gusta observar el des-pliegue público de algunos gestos, desde esa tranquilidad de análisis que permite la psicología y el coaching político; esas herramientas y detalles de aplicación necesarios. Me gustaría, si me lo permites, compartir contigo algunos tips reflexivos que pueden aportarte ajustes potentes.

El primero de ellos es que te hagas esta pregunta: ¿analizas tu despliegue público con un profesional o un asesor de confianza preparado? Y lo dejo ahí… Estamos muy acostumbrados al PRE y muy poco al POST. Preparamos un discurso, ensayamos, puntualizamos, retocamos, afinamos, nos graban… Nos grabamos, modulamos… El PRE, perfecto. Y yo te pregunto, ¿contrastas que tu objetivo se haya cubierto con un análisis POST? Es fundamental que contrastes tu despliegue, eso te aportará muchísima información sobre ti y propiciarás una mejora constante.

En segundo lugar, y aunque pueda parecer curioso, ¿te has preguntado cómo besas a la ciudadanía? Sí, cómo besas. ¿Favoreces la conexión?, ¿te has analizado visualmente? Hay una tendencia, en algunos políticos, a dar los besos sin mirar a la persona, sin conectar las miradas; besan mirando a la siguiente persona. ¿Eres uno de ellos? Cuídalo, eso muestra desafección y, además, en las grabaciones externas de la prensa para TV o RR.SS. tu Imagen Pública puede verse afectada, transmitiendo «sensaciones o sentimientos de trámite».

En tercer lugar, ¿eres ese político que «patrulla»? Me gusta decir que el liderazgo va mucho de individualidad y muy poco de colectividad. Cuando nos empeñamos en dar Ruedas de Prensa con fondos con múltiples personas, cuando caminamos por las calles rodeados de personas, «casi amurallados», se produce una mínima conexión y genera percepciones ligeras, hasta contraproducentes; representando «contra - valores» vinculados a una distancia y cierta prepotencia mal interpretada. Un modelo a seguir es el despliegue de la Casa Real, su acompañamiento y su cercanía, desde la sobriedad del valor de la individualidad. Recordar al alcalde, al presidente, al consejero, al concejal… es primordial; la vulnerabilidad es necesaria para generar apoyos. Hace unas semanas, en Santa Cruz de Tenerife, antes del inicio del desfile que conmemoraba el Día de las Fuerzas Armadas, se pudo ver en solitario al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, caminando ante las tribunas del público. Fue todo un acierto, que lo acercó a la ciudadanía, quien se lo premió con aplausos de apoyo. Ser antes que estar, esa es la clave.

El alcalde no alcalde

Me gusta presentarlo así, porque esa contradicción se refleja en el despliegue público y, de alguna manera, en el efecto de la gestión y de la Marca Política. El «alcalde no alcalde» es esa persona que se vio obligada a aceptar ese puesto en unas listas propuestas por su partido, aunque su perfil personal y profesional es muy ejecutivo. Hay una regla que suele funcionar; si el nivel ejecutivo es alto, ese perfil de candidatura debe de vincularse a puestos gubernamentales y menos a locales. El perfil local es más de territorio que de estrategia. Por eso, los partidos políticos deberían darle una vuelta a la forma en la que calibran los posicionamientos en sus listas; aplicar procesos ajustados a perfiles es lo mínimo necesario para cualquier puesto selectivo de éxito. Se recurre mucho a «te pongo ahí en esa legislatura para que, en la próxima, en función de los resultados, te demos opción a eso que puedas desear», como son los puestos del Congreso, áreas de gobierno regionales, cabildos o diputaciones…

Sería mucho más sencillo proponer, para los cargos gubernamentales, a quienes tengan mayor preparación en la materia de los puestos que representan. También es necesario tener en cuenta la capacidad de conexión de la persona; la política local es pura comunicación de conexión, además de agotadora, es excepcionalmente cercana. Igual se da en el otro sentido; consejeros de gobierno con perfiles municipalistas que se pierden en la ejecución gubernamental. Trasladar las garantías que sustentan los terrenos empresariales a la política se hace cada vez más necesario.

Felices días.

Besos, hoy con esta maravillosa canción

Yo me quedo contigo, porque tú me sientas bien

Yo me quedo contigo, y no tenemos nada que ver

Que ya me lo tiene dicho … Que no es el lugar, sino quien te acompaña

Que aquí te hice yo un huequito para ser feliz.

Me sientas bien

Nia, María Peláe