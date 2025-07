Para los que necesitan velocidad

El inicio del verano resulta propicio para la llegada a las carteleras de los denominados blockbusters, término que identifica a las películas llamadas a obtener un gran éxito de taquilla, fruto de sus ingentes presupuestos tanto de producción como de promoción. En Estados Unidos suelen escoger fechas próximas a su fiesta nacional del 4 de julio para llevar a cabo tales estrenos. En este 2025, uno de los largometrajes que mejor responde a este concepto es F1: La película (abreviatura de Fórmula 1).

Se sitúa tras la cámara Joseph Kosinski, un cineasta acostumbrado a este tipo de filmes, que rodó el título más taquillero de 2022: Top Gun: Maverick, con más de setecientos millones de dólares recaudados tan sólo en el mercado norteamericano. Precisamente viendo F1: La película, me vino a la cabeza una escena de Top Gun (1986), en la que ambos protagonistas chocaban sus manos con fuerza mientras se gritaban el uno al otro «necesito velocidad». Al parecer, con esta nueva propuesta cinematográfica se pretende saciar dicha necesidad. De hecho, alguna crítica ya ha definido a F1: La película como un Top Gun sobre ruedas.

Se trata, sin duda, de una cinta trepidante en numerosas secuencias, con unos aspectos técnicos muy cuidados y una elevada intensidad narrativa, lo que refleja a la perfección todos los méritos y deméritos habituales en las superproducciones de Hollywood. A mi juicio, pues, no engaña en su oferta, habida cuenta de que los espectadores conocen de antemano qué clase de entretenimiento va a recibir.

También existe (y llega a saturar) de modo palpable un exceso de chulería y prepotencia durante todo el metraje. Tal vez muestre fielmente el mundo de la Fórmula 1. Carezco de datos suficientes para afirmarlo o desmentirlo. En todo caso, se orienta al deleite de un público que disfruta ante el lujo, el despotismo y los egos.

Un piloto retirado, apodado «el más grande de todos los tiempos», una auténtica leyenda en la década de los noventa, vio truncada parcialmente su carrera como consecuencia de un accidente en la pista. Treinta años después continúa en activo, aunque alejado de la adrenalina de la competición al más alto nivel. En un momento dado, recibe la llamada de un antiguo compañero, propietario de un equipo de Fórmula 1 en apuros, que le convence para volver a revivir aquellas viejas sensaciones como el mejor del mundo. Sin embargo, su acompañante de equipo, un joven novato, no se lo pondrá nada fácil.

Imagino que el grado de satisfacción del visionado variará en función de circunstancias tan concretas como ser o no aficionado al automovilismo y a las carreras de coches. Tal vez por esa razón, el metraje (que supera las dos horas y media) me resultó demasiado largo. Además, determinadas exageraciones desentonan más que afinan el relato. Aun así, se alcanza el doble objetivo de entretener y recaudar.

Encabeza el reparto Brad Pitt, ganador de dos Oscars (uno, como mejor actor secundario por Érase una vez en... Hollywood y otro, como productor de 12 años de esclavitud), quien representa a la perfección a una estrella del Séptimo Arte. Su envidiable filmografía incluye ejemplos del nivel de Thelma & Louise, Seven, El club de la lucha, Babel, El curioso caso de Benjamin Button o Moneyball. Aquí desempeña su papel con eficacia y soltura.

Le acompañan el televisivo Damson Idris (Black Mirror, The Twilight Zone), Javier Bardem (estatuilla dorada por su actuación en No es país para viejos y nominado asimismo por Antes que anochezca y Being the Ricardos), Kerry Condon (Almas en pena de Inisherin) y Joseph Balderrama (The Batman). n