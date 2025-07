Una élite política bajo sospecha

En 1865 el republicano Emilio Castelar publicaba un artículo periodístico titulado El rasgo, en el que denunciaba una maniobra miserable y corrupta de la reina Isabel II y su gobierno. Supuestamente para salvar la Hacienda Pública la reina, con el apoyo de su gabinete, vendía el 75% del Patrimonio Real, quedándose solo con el 25% del mismo. Castelar denunciaba con vitriólica ironía que aquello a la que aludía Isabel II no era Patrimonio Real, sino Patrimonio del Estado. La monarca simplemente estaba robando a la luz del día. A Castelar, por supuesto, le quitaron la cátedra y le obligaron a abandonar Madrid. En octubre de 1935 estalló el escándalo del estraperlo, con sobres y mordidas a cambio de licencias para un juego de azar, que a la postre acabó con la carrera política de Alejandro Lerroux, el primer demagogo español moderno, y destruyó para siempre el Partido Radical. El franquismo fue un paraíso para la corrupción política. El régimen franquista necesitaba de la corrupción política para cohesionar sus familias, intereses y engranajes; la corrupción no era un epifenómeno, sino que formaba parte de la lógica de la supervivencia y la fortaleza de la dictadura. Cuando alguien se acercó alguna vez a Franco para denunciar una corruptela el dictador le preguntaba con su voz aflautada: «¿Y usted no roba? ¿No? Pues nadie le va a creer». Alguna vez se estudiará como es debido los cambios procedimentales de la corrupción política durante la Santa Transición. Por ejemplo, cómo fue financiada generosísimamente la UCD por los grandes empresarios en los años setenta, cómo se malversó dinero público sin tasa para pagar las campañas electorales de Suárez y sus compañeros en 1977 y 1979. Luego todos podemos recordar la miríada de casos de corrupción del felipismo, que acabó con un vendaval de mierda espeluznante a mediados de los años noventa, incluyendo un director general de la Guardia Civil que después de robar decenas de millones de pesetas acabo desapareciendo y huyó al extranjero, en la memoria de la retina, Luis Roldán en calzoncillos trajinando botellas de alcohol, bandejas de coca y putas. Y más recientemente, por supuesto, las tajadas de las privatizaciones del aznarato, las fosas sépticas del marianismo, con el laberinto de la Gürtel todavía por explorar judicial y mediáticamente, y ahora el sanchismo con Cerdán, Ábalos y Koldo como el Trío Los Panchos de la malversación, la prevaricación y el tráfico de influencias. Si tú me dices ven, lo cobro todo. Y lo que aún está por investigarse, por conocerse, por difundirse en el PSOE y en el Gobierno.

Todos aquellos que se asustan o pretenden asustar, todos los que prefieren la corrupción de izquierdas o la de derechas, terminan siendo cómplices. Me hace muchísima gracia los que alertan de la llegada de Vox al poder si se celebraran ahora elecciones anticipadas. Es la corrupción socialdemócrata y el cinismo pulgoso de Sánchez y la mentira convertida en un verdadero régimen político lo que estimula el crecimiento de la ultraderecha. Es hinchar pecho porque el PIB per cápita de España es superior al de Japón cuando las dos terceras partes de la población no llega a fin de mes y se sufre uno de los mayores porcentajes de pobreza infantil de Europa, por ejemplo. Es democráticamente intolerable rechazar la alternancia política porque la gente puede votar mal. El pueblo no es un menor de edad mongólico que se deba arrinconar, confundir, alterar para que no se le ocurra votar al PP, a Vox o a lo que sea. Lo que debería estar claro es que la corrupción política en España es sistémica y no ha dejado de operar. Lo prioritario es debatir y aprobar en las Cortes un conjunto de reformas legales y reglamentarias en diversos espacios penales, civiles y administrativos; muy en especial, en lo que se refiere a la inversión en obra pública, a los concursos de contratación con las administraciones y al ordenamiento territorial y urbanístico. Mientras los partidos no lo hagan la élite política estará permanentemente bajo sospecha.