Pesadilla de una noche de verano

Ocurrió no hace muchos días en el traspatio de un país políticamente enloquecido por la incertidumbre, el miedo y la sed de reparación o de venganza. Alguien (posiblemente un securita) creyó ver a oficiales y números de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entrando en las oficinas de la ZEC del edificio Urbis de Las Palmas de Gran Canaria, donde también está –por cierto– la sede de la Agencia Tributaria Canaria. El agente de Seguridad, cumpliendo el reglamento, tomó nota de la visita. En poquísimas horas se extendió la especie vodevilesca entre varios responsables políticos. El vicepresidente y consejero de Economía se quedó estupefacto y pidió información a su consejera de Hacienda. Empezaron a hervir los teléfonos transmitiendo el chisme en un lenguaje más o menos críptico. Todos querían saber pero nadie se atrevía a preguntar demasiado. Quieto parados. Pero la noticia no era tal. Los agentes de la UCO no se habían metido en la ZEC requisando discos informáticos, papeles, teléfonos y otros pecaminosos objetos. Era una visita normal de trabajo de la Guardia Civil al Centro Coordinador de Emergencia y Seguridad (Cecoes) con objeto de una colaboración rutinaria. El securita se hizo un lío (involuntario) con la Benemérita, la UCO y el Cecoes. Pero la rumorología incluso llegó a la Península. A algunos infelices –es preferible no citar nombres– los traicionaron los esfínteres. «Esto no puede estar pasando», repetían. Y no lo estaba. Al menos por el momento.

Porque muchos de los pocos que estuvieron al tanto saben o deberían saber que agentes de la UCO llevan trabajando hace bastantes semanas en Canarias. Mejor una precisión previa: la UCO ha operado en Canarias las veces que han sido necesarias porque así lo ha decidido el Ministerio del Interior o la autoridad judicial. Lo que ocurre es que, en la procelosa actualidad, han coincidido tres equipos distintos de la Unidad Central Operativa trabajando en Canarias. Obviamente uno de los mismos se ha dedicado a recabar, valorar y sistematizar información sobre las conexiones de la trama de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García con políticos, empresas privadas y administraciones públicas canarias. Hipotéticas conexiones antes, durante y después de la pandemia, que pueden incluir desde mascarillas a hidrocarburos pasando por inversiones y adquisiciones. Una información recogida básica, aunque no exclusivamente, a través de entrevistas e información económica confidencial. Es casi el primer paso para montar el rompecabezas. Si es que existen ramificaciones canarias del rompecabezas criminal que ya se entrevé y que desde el control de Ferraz y del aparato del partido se extendió supuestamente al Gobierno central y a algunas administraciones autonómicas y provinciales.

No dejamos de ser algo asilvestrados. Estoy seguro de que si un día los profesionales de la UCO entrar en una oficina pública o privada buscando información sobre presuntos actos delictivos todos nos enteraremos casi automáticamente. Me temo, sin embargo, que si tal cosa llega a ocurrir nos encontraremos aquí el mismo ridículo e insultante avestrucismo que practican las monteros, las alegrías, los óscares o los patxilópez. Como sea Pedro Sánchez debe tener sus dos años y luego otros cuatro. Como sea debemos retener el Gobierno porque si no es así nos quedamos en la oposición una década y nuestra generación, los que tenemos entre treinta y cincuenta años, arderá en el olvido. Como sea el ecosistema del poder del Estado debe quedar en manos del PSOE. Sospecho que esta gente nunca ha visto el mar una hora a solas. Aprenderían que él es eterno, y nosotros no. Qué horrible es la obsesión por el puñetero poder. Qué desconfianza nauseabunda hacia los ciudadanos. Es como beber y beber y no calmar jamás la sed. Como mentir hasta la putrefacción y denunciar a los demás por el ácido hedor de tu podredumbre. n