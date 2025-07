Esa corrupción de la que usted me habla

Demuestran que el cerebro de votantes de PP y PSOE reacciona diferente ante la corrupción

A la vuelta del verano los casos de corrupción de PSOE y PP se solaparán con Vox como gran beneficiado. Las declaraciones que emanan del sanchismo resistente parecen un calco de las pronunciadas por M. Rajoy y su cohorte cuando saltaron a la luz los papeles del ex tesorero Luis Bárcenas y la contabilidad B de los mismos que ahora acusan al Gobierno de amparar una corrupción estructural. Primero se niega todo en defensa de los compañeros en los que confiamos porque tienen derecho a la presunción de inocencia frente a los ataques injustificados. Seguidamente, son condenados desde la propia organización tras un ataque de tristeza repentina que sirve para extirparlos de inmediato. Por último, en un espectacular cierre de filas, responden con evasivas a las preguntas sobre esa persona que ya no tiene nada que ver con nuestro partido. Aquí paz y en el cielo gloria. Resulta fascinante la extrema facilidad con la que despachan a los que han sido sus compañeros en el núcleo duro del poder hasta hace cinco minutos. Habrán compartido mesa y mantel mil veces, debatido decisiones de gran calado, depurado internamente al sector crítico, repartido encargos y favores, pero, de repente, ya no existen. Son como pompas de jabón impulsadas por corrientes favorables de aire cuyo mágico esplendor brilla hasta que revientan en un plop casi inaudible. La política actual está hecha de esas burbujas que ascienden temblorosas mientras sus ambiciones personales chocan entre sí, juntas y separadas en una carrera suicida. Acaban matándose, solo es cuestión de tiempo, pero el gran creador de pompas, el encantador Camaleón Sánchez, no parará de producir nuevos ejemplares. El propio concepto de verdad es una burbuja tan frágil y maleable que nada merece superar su corta vida. Esa corrupción burbujeante, olvidadiza y extrañamente familiar de la que usted me habla.