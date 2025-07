Mientras no cambien los dioses...

Feijóo y Abascal mantienen un "encuentro informal" para abordar el contexto político

(-¿Entonces, amigo mío, siguiendo el ejemplo de los fenicios regulabas tu camino de acuerdo con los astros? No -dijo Menipo-, viajé con los mismos dioses, regulando mi camino)

El verdadero deseo del hombre heroico es la paridad con los dioses como nos pontificó más tarde el filósofo francés Bachelard. Lo que remarca Rafael Sánchez Ferlosio adelantando lo que podía ocurrir ante la influencia de aquellos que teniendo un poder omnímodo son capaces de ejercer el mimetismo y trasformar sus facciones que pudieran alumbrar, ante dificultades insalvables que seguirán tomando decisiones, las mismas, pero disfrazadas, lo que aventura que mientras estos no cambien nada cambiará.

Hay verdadera pasión por sobrevivir cuando se llega a la cúspide del poder y más aun cuando eres guía, ejemplo y dominas a los tuyos despertando emociones encandilantes que favorecen la sumisión; tiene siempre en mente lo que puede acontecerle la ausencia del poder y el cargo que tiene, a veces más que otra cosa es carga, y en esos momentos la pasión por sobrevivir podría adquirir proporciones peligrosas donde los insultos son un preaviso de un gobierno que languidece sostenido por pilares que van cediendo y compromete la viabilidad del edificio gubernamental, lo que da, asimismo, salida al resentimiento bien por el inductor de ese sentimiento como por el sufridor del mismo.

El resentido mira de reojo, busca escondrijos donde esconderse y de momento le van bien los caminos llenos de dificultades, y parecen estar ajenos a la realidad ya que dada la acumulación de pruebas no hay hipótesis mas verosímil que la realidad y lo contrario como solución será siempre una ilusión que escondida trata de poner la mano para preguntar ¿de lo mío qué?, y cuando se le comenta, que pronto se verá, que no se preocupe que al final se le contentará porque ese carril por donde pasa el tren de la alegría a todos dará satisfacción.

Pero siendo metafóricamente el dios que gobierna a aquellos que daba sustento multiplicador como si fuera el milagro de los panes y los peces, se atraganta y aparece el dios omnipotente y un presente demoledor, lo que motiva que entre esos dos titanes se establezca la confrontación, los dos están en la barca que lleva Caronte que sin darse cuenta los conduce al ostracismo, al oprobio por no haber aligerado a tiempo la carga del cargo; lo que demuestra que todos los espacios políticos están interconectados y los caminos que se andaban con premura y certeza se tuercen y anuncian el camino de una nueva era, de un comportamiento donde lo anterior siempre sirve como materia aprovechable para que todo vaya mejor.

Y para eso se ha hablado con insistencia de regeneración, siempre como meta pero ni siquiera con el caballo de Pavía en 1880 ni la dictadura de Primo Rivera entre 1923 hasta 1930 fueron capaces, sobre todo esta última situación, de emular al menos el regeneracionismo de Joaquín Costa.

Regenerar pero ¿a quién?, ¿a la política?, ¿a los gobernantes?, ¿a la sociedad? Ahí el dilema, desde Julio César hasta hoy una palabra tan sencilla, de gran tonalidad como regenerar y hasta emocionante, se ha quedado a lo largo de la historia en un simple enunciado, en una situación angosta sin salida donde el regeneracionismo se consume sin percatarse de que sus ansias fueron evaporándose desde altas tribunas, que al bajar al terreno de las discordias, de las propuestas se confunden porque someter no es regenerar, condicionar no es regenerar; tal vez desde la respuesta del silencio y de la colaboración mutua de la política, y de la sociedad pudiera tomar cuerpo estructural en el futuro, aunque los regeneracionistas se hayan quedado con el concepto a flor de labios terminando aniquilados por el ardor de sus propios deseos confundiéndose con unos dioses que, lamentablemente, mientras no cambien, nada va a cambiar.