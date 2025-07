Unámonos todos en la chifladura final. Tuvo que ser Cristina Narbona –presidenta del PSOE y diputada– la que detuvo ayer la ocurrencia que habían agitado varios notables y agrupaciones locales: mandar en autocares a miles de militantes socialistas para una manifestación a favor de Pedro Sánchez. Y eso al día siguiente de que el secretario de Organización hasta hace tres semanas, Santos Cerdán, ingresara por orden judicial en la cárcel, en prisión sin fianza. El auto del juez, clarito y diáfano, provoca grima. Los indicios delictivos en el comportamiento de Cerdán son tan amplios como todo lo rotundo que puede ser un indicio. Pero es que da lo mismo.

La perturbación moral y psicológica que ha provocado el sanchismo –una praxis política infinitamente ventajista y ruin y una narratología mesiánica– ha liquidado totalmente cualquier respeto a la evidencia. Prefieren la videncia de Pedro Sánchez («Cerdán no tiene que ver nada con el PSOE») que la evidencia de los hechos: los dos secretarios de Organización que ha nombrado el secretario general van a ser procesados y la información de la policía judicial indica que ambos habían articulado una organización delictiva en su propio beneficio (y aún debe investigarse si entre los beneficiarios no figure el propio PSOE).

Pues bien: para un buen socialista nada de esto reviste importancia. Es impresionante la elasticidad de las excusas que se inventa combinando la mala fe más cutre, la más recalcitrante ignorancia y la más lacayuna babosería. Simplemente para su gobierno y su mandamás no existen jamás líneas rojas.

–Santos Cerdán es un magnífico secretario de Organización, una persona que goza de mi entera confianza y uno de mis más estrechos colaboradores.

–Yo pongo la mano en el fuego por Santos Cerdán.

–¿Qué informe sobre Santos Cerdán? ¿Lo ha visto alguien ese informe? No existe. Esa informe no existe y mientras han estado crucificando a mi compañero con mentiras y bulos.

–El informe es tremendo. Pido perdón a los españoles.

–Esa persona ya no pertenece al PSOE.

No se trata solamente de este pútrido coro griego que afirma, niega y se desdice en una contradanza miserable y vergonzosa. Es lo que se musita a media voz lo que demuestra que no existen líneas rojas para los socialistas. No han salido pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Van a por nosotros. Todo esto es un montaje. Ya lo vimos con Lula de Silva, con Cristina Kirchner, con todo el mundo. ¿Y qué si Cerdán no era totalmente honesto? ¿Y Bárcenas? Mariano Rajoy no dimitió cuando enjaularon a Bárcenas. ¿Y el PP, y el PP, y el PP, y el PP, y el PP, y el PP, y el PP, y el PP, y el PP, y el PP? ¿Qué? Pedro no sabía nada. Pedro sufre. La UCO quiere destruir a la izquierda. Siempre lo hacen. ¿Que Felipe gobernó casi catorce años? ¿Y qué me dice? Felipe no era de izquierdas. ¿Que Zapatero gobernó siete? Bueno, porque la derecha se distrajo un momento. Todo es mentira. Todo en una miserable mentira. Jueces fachas, periodistas fachas, empresarios fachas, fachas fachas. ¿Qué sería suficiente para que la autocrítica desplazara al victimismo? En realidad nada. Son invulnerables. Aunque Cerdán devorara un niño crudo en su celda y lo grabara una cámara de televisión no bastaría. Aunque Cerdán reconociera sus peores fechorías presuntas no bastaría. Aunque un juez decidiera que el PSOE se financió en parte ilegalmente no bastaría.

Lo único que basta es conservar el poder. ¿Por qué entregar el Gobierno?, me preguntaba ayer un amigo socialista muy querido. No sabía que hablaba como si el Gobierno fuera algo que Sánchez llevara en un bolsillo y no una expresión de la voluntad de los ciudadanos y de una mayoría parlamentaria. El poder no es de Sánchez. El poder es del pueblo soberano. El poder es nuestro.