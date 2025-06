Dos igual a cinco

- Buenos días. Deme media docena de huevos, por favor.

- ¡Claro señor! Aquí los tiene. Son dos euros con cincuenta.

- Perdone, pero es que aquí solo hay dos huevos.

- Sí señor. Claro. Pero es que con dos huevos usted puede cumplir perfectamente con las capacidades alimentarias que necesita su familia.

- ¿Me está tomando el pelo? Que somos seis en casa. Necesito media docena de huevos.

- Le insisto en que con dos le basta y le sobra.

En este breve ejemplo está el nuevo descubrimiento de Pedro Sánchez. El hecho de que en la matemática política 2,1 es igual a 3,5. Y también es igual a 5. Todos los países integrantes de la Alianza Atlántica han acordado aumentar el gasto de defensa y seguridad hasta el 5% del PIB. Pero el presidente español asegura que no se trata de cuánto se gasta cada país, sino de las capacidades en materia de defensa que puede tener. Y por lo tanto España, a la que las capacidades le salen por las ibéricas orejas, con poco más de dos puntos del PIB puede conseguir lo que otros con tres y medio. O sea, como el de la tienda: con dos huevos.

La cumbre de la OTAN en La Haya ha mostrado que el resto de presidentes están bastante mosqueados con Sánchez, que ha estado más bien solo, fané y descangallado. La opinión de los dirigentes europeos la representan las palabras del presidente belga, Bart De Wever,quien afirmó, con socarronería, que si Sánchez cree que puede financiar las capacidades militares solo con un 2,1% es «un genio». «Si él puede hacerlo, es un genio. Y, por supuesto, la genialidad me inspira». Un poco más de mala leche tuvo la italiana Georgia Meloni, que dijo: «Italia ha hecho como España, que ha firmado el mismo documento que nosotros. Creo que no he escuchado en la intervención de nadie esta mañana temas polémicos o discordantes. Comunico oficialmente que hemos hecho como España o España ha hecho como nosotros, no lo sé, pero los 32 hemos hecho lo mismo».

Meloni no se entera. Ignora que se puede decir una cosa y hacer otra muy distinta. Esa es, por cierto, la excepción ibérica. El presidente Sánchez asegura –esta vez con razón– que aumentar el gasto en defensa compromete los recursos que se destinan al estado del bienestar. El argumento es impecable. Aunque tal vez se podría inyectar más recursos para defensa acabando con la corrupción. Y con la economía sumergida. Y recortando el oneroso peso de una administración sobredimensionada y obsoleta. Pero eso no quita para que sea cierto que si se gasta más en cañones hay menos dinero para mantequilla.

El problema es que se ha firmado una cosa y se dice la contraria. Hay un acuerdo, como dijo Meloni, que compromete a todos los países a un gasto del 5%. Lo cual nos conduce a una incoherencia. Nuestro país suscribe un acuerdo y dice, nada más firmarlo, que no lo va a cumplir. ¿Qué sentido tiene eso? Pues que su presidente sostiene que con dos huevos puede comer una familia de seis personas. Que no hace falta media docena. Ya sé que es raro pero hay que tener muy en cuenta que Pedro Sánchez tiene la plusmarca mundial de cambios de opinión. Y un Gobierno repuuutadísimo.