Cinco por ciento y lo que hay detrás

La propuesta de elevar el gasto militar de las naciones europeas al cinco por ciento del PIB fue promovida por Trump y respaldada por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con plazos iniciales para alcanzar ese objetivo entre 2032 y 2035, y con revisiones intermedias en 2029. No se trata, pues de algo que haya que cumplir de aquí a mañana, aunque es cierto que el porcentaje de gasto resulta absolutamente arbitrario. No se basa en cálculos sobre lo que es necesario para mantener la capacidad de defensa o mejorarla hasta un determinado punto. Sencillamente, a Trump se le ocurrió esa cifra y los países de la OTAN hicieron como que la creían.

Es más frecuente de lo que parece que se funcione así. De aquí a diez años, incluso de aquí a 2029, cuando se fijarán las revisiones del objetivo, es muy posible que Trump sea Historia, o haya perdido el poder, o le preocupe más que le quede poco pelo. No es un tipo muy centrado, cierto, pero es el presidente del país más poderoso del planeta, y su ejército tiene una capacidad de destrucción absolutamente letal y asombrosa. Lo demostró la madrugada del sábado, volando de la faz de la tierra las instalaciones nucleares de Irán.

Trump no es muy amigo de la OTAN, en realidad no es muy amigo de nada que le cueste un dólar al contribuyente americano. No sólo le molesta asumir el papel de gendarme mundial, es que le parece una estafa que haya que pagar la nómina con recursos del Tesoro USA. Quizá porque USA tiene hoy un déficit demencial. Por eso anda empeñado Trump en sus caóticas guerras arancelarias, y por eso amenazó a Europa con pasar tres pueblos de la OTAN si Europa no se gasta uno de cada veinte euros que logre producir, en armamento, y mucho mejor si se lo compran a la industria estadounidense.

Nadie sabe por qué propuso un cinco por ciento y no un cuatro o un seis o un 27, 3. Ningún país de la OTAN –ni siquiera el suyo-, cumple con esa cifra. USA gasta un 3,6 por ciento de su PIB en Defensa, y algo así como un uno y medio por ciento en seguridad y nucleares. Por eso Rutte se ha inventado la famosa fórmula esa del 3,5+1,5. Es una forma para lograr que Trump acepte que Europa se gaste sólo un 3,5 real en industria militar. Se trata de una cifra bastante más razonable que el 5 por ciento, aunque sigue siendo arbitraria. Pero la mayor parte de los países europeos confían en aprovechar la amenaza de perder el escudo estadounidense, para convencer a sus ciudadanos de mejorar las inversiones en defensa.

Aún así, es probable que la mayoría consideren que incluso el 3,5 es un objetivo excesivo. Y que cuando Trump esté mirando para otro lado, o se haya aflojado la tensión entre él y Europa, ya se verá cómo queda. Y esto que les cuento no me lo invento. Lo sabe hasta el último mono, aunque no son cosas que se digan en ruedas de prensa o comunicados oficiales.

España es el único país de la OTAN que se ha opuesto formalmente a aumentar su gasto en defensa más allá del dos por ciento. Cifra a la que –por cierto- está por ver si llegaremos este año. Defensa está metiendo en la cuenta hasta las tónicas que se toma la Ministra en el Falcon. Pero eso es otra historia. La que nos ocupa es que Pedro Sánchez envió una carta a Rutte considerando que el cinco por ciento es «irrazonable y contraproducente», y proponiendo que sea opcional o se conceda una exención para España. Después de haber metido a los países a regañadientes en el saco, la salida de España ha sentado a cuerno quemado en Bruselas. Y en Washington.

Es cierto que el Gobierno tiene argumentos: Ya cumple los objetivos de capacidades militares OTAN, con cerca del dos por ciento del PIB. Sánchez considera -y tiene razón- que elevar al 5 por ciento tendría un fuerte impacto negativo sobre la economía, la deuda, y la inflación, y recortaría fondos de políticas sociales, economía verde y cooperación internacional También ha dicho que esa subida puede distorsionar el mercado europeo de defensa, obligando a comprar material fuera de la Unión y lastrando la autonomía estratégica europea. Por eso pidió dejar a España fuera.

Y España ha quedado fuera. No porque Sánchez haya ganado un pulso a Europa, sino porque la OTAN funciona así, por consenso, y si un país se planta, no se le puede obligar a hacer lo que hagan los demás. No hay consecuencias jurídicas o legales, ni penalizaciones, ni exclusiones. Pero si va a ocurrir que Sánchez se convierta –no solo para los conservadores- en un apestado, una suerte de paria en Europa. Y España será considerada un aliado poco fiable. Sin que eso –por supuesto- figure formalmente en los papeles.

¿Porque eligió Sánchez ir a un conflicto en la Haya, en vez de hacer como todos y esperar a ver qué pasa de aquí al 2029? Porque le da igual lo que pase. Lo que le preocupa ahora es como aguanta en el Gobierno hasta el 2027. Y cree que lo único que puede hacer es coquetear con la posición antiatlántica de Sumar, Podemos y ERC. Con Sánchez todo queda condicionado a su propio interés. Pero es muy difícil que este pequeño número le salga bien. Ha tenido que firmar el documento final. Era el penúltimo conejo de su chistera. El último será probablemente provocar otra crisis constitucional en Cataluña. Algo tan gordo cómo el procés, que logre tapar todos los agujeros abiertos por la corrupción. Supongo que de eso es de lo que habló con Illa en Moncloa.