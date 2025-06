Putas, triple moral y rasgamiento de vestiduras

El silencio tras la irrupción de la Guardia Civil en Ferraz, Adif y el Ministerio de Ábalos forma parte de la triple moral que parece haberse instalado en el argumentario del Gobierno. De esa moral adaptativa surgen, como por generación no espontánea, perlas cultivadas como la más recurrente que insólita propuesta de abolir la prostitución, precisamente cuando se cuelan en el debate nacional las abracadabrantes relaciones de Koldo y su jefe Ábalos con el putiferio. Creíamos que con Tito Berni y su sobrino –uno en calzoncillos, el otro esnifando– el punto Torrente había alcanzado su máxima expresión.

Pues no: el audio del reparto de la colombiana sabia en amores supera con creces el burdeleo regional. Y es de traca la última novedad del catálogo Ábalos: esa actriz de cine porno que intentó ocultar tan oportunamente en su entrepierna el disco duro con los guasaps de Sánchez. Suficiente para llamar la atención de los guardias durante el registro de la UCO en el domicilio de su cliente, sobre el más comprometedor de los dispositivos que Ábalos guardaba en su domicilio. ¿Qué mala suerte, verdad? Si Ábalos hubiera querido que encontraran precisamente ese disco duro, no lo habría hecho mejor.

Este hombre parece abonado a los servicios de pago: me sorprende que barriguitas no pierda peso al ritmo de su antiguo y maquillado jefe. Ábalos, ahora más arrepentido que gilipollas, es también doctor en mentiras. Preguntado no hace tanto por Risto Mejide (aquel del chester, ahora especializado en rematar cadáveres sociatas), negó con simpático desparpajo su entonces no probada afición al meretriazgo –un secreto a voces en el mundo de la política nacional–, y lo hizo con la misma contundente naturalidad con la que juraba hasta el jueves no haberse quedado con un euro de propina. Ahora explica que Koldo y Cerdán lo malearon y el pobre barriguitas se dejó. La carne es débil.

Muy fuerte toda esa convicción, la capacidad ilimitada para la mentira de los tres protas inocentes y una impactante moral para uso y abuso. Confieso que lo que más me sorprende es la probada capacidad de los altos dirigentes del PSOE –no solo de estos tres, de otros muchos más, empezando por el simpar Uno– para mentir bellacamente sin que les tiemble el labio. Antes se consideraba que mentir era un vicio moral. Hoy, en un mundo preocupado sobre todo por el triunfo, ser capaz de mantener los embustes supone algo así como una habilidad meritoria, no solo conveniente, sino imprescindible para dedicarse al oficio.

Las mentiras de Sánchez (o sus cambios de opinión) han sembrado de éxito la memoria de este tiempo de locos. Pero no nos hagamos los sorprendidos: transigimos con sus mentiras sobre los indultos; con el cambio del Código Penal para premiar a los malversadores; luego discutimos con colegas y vecinos si la amnistía a los golpistas era o no constitucional; soportamos la entrega de la caja de la Seguridad Social a los indepes; aceptamos las excusas para financiar absurdas políticas de género; para entregar la gobernabilidad del país a sus enemigos; y para cargarse la separación de poderes. Permitimos el maltrato al español en Cataluña y aceptamos sin chistar que nos vendieran una memoria falseada.

Y que -con nuestros impuestos- cavaran trincheras y levantaran muros para mantenernos separados, odiándonos unos a otros. Dejamos que las mentiras sepultaran el recuerdo –y las maneras– del mayor éxito de nuestra convivencia: la Transición. Es culpa nuestra que el patio se nos llenara de cuentos chinos y que los creyéramos. Tanto como ellos creyeron que podían hacer cualquier cosa. Cualquiera.

Y si esto se ha parado, no es mérito nuestro, sino de su mezquina arrogancia y su avaricia infinita. Se pasaron tres pueblos. Y ahora les toca explicarse. Y lo hacen mandando al paredón a los tres mosquepedros por el daño reputacional que sus trapisondas han ocasionado. Muy bien. Pero con los mismos argumentos, se defiende la continuidad de Sánchez, cuya implicación en los escándalos es obvia: su señora o su hermano también han sido investigados por la UCO, como Koldo, Ábalos o Cerdán. Y en ningún caso hay sentencia. Pero en los que afectan al presidente, se trata de bulos, fango, estrategias de las derechas y el fascio.

Esa misma fórmula la repite Chivite: cesa a su segundo porque su mujer fue contratada en la empresa que nadie sabía que era de Cerdán, pero ella –la presidenta– no dimite ni cesa a su tío, consejero de su Gobierno, a pesar de haber adjudicado a Cerdán, irregularmente y contra el criterio del interventor y del secretario, 72 millones de euros de obra mayor de Navarra. La ejemplaridad vale para los que NO mandan. Para los que SÍ, lo que cuenta es la presunta inocencia.

Y luego está el tufo insoportable de la España Torrente que contamina al PSOE y a todo lo que se mueve alrededor del PSOE. Nos traerá el sacrificio de fontaneras como Leire y algunos jefes de gabinete. Con ellas llegarán otras historias para no dormir, como las reuniones de Torres para hablar del Petróleo de Maduro con el célebre «no le pongo cara» a Díaz Tapias, ilustre colega del corruptor Aldama. Todo esto va a acabarse. Y acabará feo. Putas y doble moral son un pésimo maridaje.