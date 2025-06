Chanchullos y follones

El Congreso ya no es un zoco, es un escándalo entre corruptos cutres y corruptos premium, que dirían los catalanes, la hacendosa nación extranjera que piensa en Barcelona y ordeña en Madrid. La gente mira lo que ocurre y no da crédito. Esto no es una guerra civil porque los políticos están desarmados. Como en una secuela de Torrente, la izquierda nos ha salido rana. Ni contigo ni sin ti tienen mis penas remedio. Va a tener razón ese que dice en el bar que «todos son iguales». No lo son, pero lo parecen.

El basurero del desgobierno huele mal, pero aún puede ser peor. Ahora estamos en las mordidas del trío Los Panchos, los pisos de lujo por la cara, las chicas de compañía y toda la pesca. Pero falta que aterrice la metralla del petróleo de Venezuela y el pelotazo de algunos ilustres nombres en República Dominicana. Los casos de la familia del presidente. Y el borrado sin martillazos de mensajes del teléfono del fiscal general. Entre mensajes y masajes, el barco se hunde sin remedio.

«Los audios me repugnan», dijo Pedro Sánchez en su rueda de prensa en relación a esa zafia manera de hablar de las mujeres que tenía su gente de confianza. En los viajes en el Peugeot de aquellas famosas primarias con solo dos sobres trampeados, Koldo, Ábalos y Santos Cerdán solo hablaban de ajedrez. Nunca les escuchó hablando de chicas en la intimidad. Es lógico pensar que Koldo García, portero de puticlubs, en esas largas horas de coche, se explayara en explicarles, entre curva y curva, la Crítica de la razón pura de Kant o el sacrificio de dama de Capablanca.

La nueva línea de defensa del Sanchismo y afines es, pues, la vieja línea. Esto es, que la corrupción del PP es mayor que la corrupción del PSOE. Ya saben: lo del inútil de Mazón, el novio de la Ayuso y treinta casos que están por juzgarse. O sea, que si los socialistas están morados los conservadores están podridos. Como argumento para quien dude en elegir entre dos fruterías no ganaría un concurso de publicidad, salvo que, como los de obras del Gobierno, estuviera amañado. Pero es lo que hay. Y es más, Sánchez asegura que no pueden gobernar los que han votado contra las pensiones y el salario mínimo y, en general, contra todas las medidas de un gobierno progresista. El primer argumento es el y tú más. El segundo presupone que el único modelo de sociedad y de gobierno es el progresista. O sea, el de las izquierdas. Lo que va a plantear un verdadero problema si al electorado de este país le da un día por votar a la derecha. ¿Sería una democracia antidemocrática?

Sánchez se ha quejado amargamente de pintadas vandálicas contra las sedes del PSOE en algunos lugares de España. Habrá recibido alguna llamada de solidaridad de Albert Rivera. A Ciudadanos les reventaron sus locales en Cataluña los socios con los que el presidente negocia y gobierna. Para animar a su militancia Sánchez les ha mandado una carta donde denuncia una operación de «demolición moral» de la oposición. Otro plato en la habitual dieta de sapos. La demolición es una implosión. Y surge en la cúpula del poder, donde habitaba el presidente. ¿Que la derecha se aprovecha? ¡Ah, sí! Qué indecente es la derecha.