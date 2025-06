Pero esto qué es

Esto es que van tres concejales del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a una asamblea de vecinos del barrio de la Salud y, según me cuentan, tienen un primer susto cuando se encuentran a más de 200 ciudadanos que los contemplan con un entusiasmo perfectamente descriptible: ninguno. Los vecinos, como la gran mayoría de los vecinos en la gran mayoría de las ciudades, están hastiados, infinitamente hartos, porque no se atiende a sus problemas inmediatos. En este caso sus problemas derivan de que no tienen sitio donde aparcar en su propio barrio: cosas de la admirable planificación urbanística y social que ha disfrutado Santa Cruz de toda la vida. Uno de los concejales asistentes explica que La Salud ha crecido mucho, algo así como si tienes un niño y una tarde está tranquilo jugando a la play y al día siguiente tiene dos cabezas y cada una quiere dos hamburguesas con queso. Estos concejales de ahora son como los concejales de antes, pero claro, los vecinos son de ahora, no de los años ochenta, y no toleran cuentos ni ungüentos en un tono paternalista. Lo mejor que puede hacer, concejal, ante ciudadanos de cincuenta, sesenta o setenta años es evitar las tonterías, comprometerse con soluciones y fechas concretas, y luego si puede usted meterse la camisa en los pantalones sería un precioso detalle, que no sé cómo explicarle que no está usted en su casa.

Lo increíble –les invito ver las imágenes y escuchar los audios– es que a los concejales, especialmente al Petronio de la camisa por fuera, les molesta la irritación de los vecinos, en algún momento parece que están a punto de mandarlos a callar. Te das cuenta inmediatamente de que son políticos que no saben dirigir un debate, que no han aprendido a escuchar a aquellos que pagan sus sueldos a través de los impuestos, que estimulan la agresividad con gestos y aspavientos de una torpeza social inaudita. Descubres inmediatamente – como hicieron los vecinos– que no traen nada preparado bajo la excusa de «escucharlos a todos ustedes» como si no supieran lo que reclaman desde hace meses los avecindados en el barrio de La Salud. La sensación de ser objeto de una tomadura de pelo intolerable se extiende por toda la asamblea en pocos minutos y, como cabía esperar, aumenta el encabronamiento generalizado entre los asistentes.

El asunto de los grupos de carnaval que disponen de locales en el barrio y a los que se les permite asombrosamente utilizar cualquier acera como zona de carga y descarga, aparcar donde sea o ensayar sus delicadas y hermosas composiciones murgueras ha sido la gota de arbitrariedad que colma la paciencia de los vecinos. «Mañana me monto una parrilla en cualquier sitio y a ver quién me dice nada», explica un vecino admirablemente para remachar: «Los responsables de esta situación son ustedes y solo ustedes con su permisividad». La gente aplaude. Interviene. Puntualiza. Argumenta para rechazar las palabras balbuceantes de los ediles. Son gente modesta de clase media y trabajadora que demandan ser tratados como adultos, lo que obviamente produce la estupefacción de los concejales, muy poco acostumbrados a estos trances. Muchas veces, en las jornadas electorales, los medios de comunicación nos muestran las urnas y los ciudadanos introduciendo las papeletas que han elegido. Pero una asamblea como la que se celebró en el barrio de La Salud es un acto genuinamente democrático donde el demos es tan soberano como en las urnas.

En todo caso tranquilidad. El alcalde José Bermúdez le va a soltar 170.000 euros anuales al CD Tenerife y Emmasa aportará 55.000 más, con toda seguridad a sugerencia del mandatario. En La Salud no habrá sitio donde aparcar, pero con esa pasta el equipo puede fichar a alguien. Al concejal de la camisa por fuera, por ejemplo, y así cerramos el círculo. Pero no lo pongan de portero.