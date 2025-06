No es el partido, eres tú

El instinto de supervivencia de Pedro Sánchez le ha llevado a parapetarse tras su propio partido y arrojarlo a las llamas. Ha trasladado la responsabilidad de él a él mismo; del Presidente al Secretario General; o sea, de Moncloa a Ferraz. Y ha anunciado una auditoría externa del PSOE y la remodelación de sus órganos de gobierno. ¡Chiquita cara! No es el partido el que adjudicó las obras públicas por las que se cobraron mordidas, sino su gobierno. No fue el partido el que eligió a su círculo de confianza, sino él. No fue Roma, sino César. No es el partido, Pedro, eres tú.

La única responsabilidad del PSOE es la sumisión. Haber admitido mansamente su sustitución por el aparato de Moncloa. Page, Lambán, Madina, Redondo, Guerra o el propio Felipe González, entre otros muchos, han expresado de diferentes formas sus discrepancias con la peligrosa deriva autoritaria de Sánchez, que ha tomado decisiones contrarias a la línea histórica del socialismo. Pero la inmensa mayoría de la organización ha guardado un silencio cómplice que solo se romperá una vez el líder haya caído.

En pura lógica tendría que haber una moción de censura o una cuestión de confianza. No habrá censura, porque la obligación moral no pesa tanto como el cálculo electoral. Núñez Feijóo no tiene votos suficientes para sacarla adelante y no quiere, al perderla, darle «un balón de oxígeno» a Sánchez. Y tampoco habrá moción de confianza, porque el PP piensa que perdería una censura, pero Sánchez, a su vez, no está seguro de ganar una cuestión de confianza. No se fía ni un pelo de los chantajes a que le pueden someter en ese trance sus actuales socios.

Cada uno está aprovechando el caos para vender su libro. La extrema izquierda se ha lanzado como un lobo para ganar el relato y repiten que solo vale la pena seguir —ante tanto bochorno y tanto escándalo— si se van a hacer leyes realmente sociales y progresistas: o sea, si Sánchez se aviene a aplicar el programa electoral de Sumar. El PNV, a través del lehendakari Pradales, también ha aprovechado para subir el valor de sus votos en el Ibex Político hablando de que la legislatura ha entrado en crisis y que ya verán lo que hacen. Y ya veremos qué piden los independentistas catalanes que siempre llegan tarde a la cola del supermercado.

En Moncloa han afrontado esta nueva catástrofe del informe de la UCO —hecho sobre grabaciones realizadas por el propio Koldo García— con una ortodoxia de manual: se pide perdón, se hace como que se hace algo y se espera a que pase la ola. Pero esta ola no pasará; cometen un grave error de cálculo. El maquillaje puede ocultar un hematoma, pero no sirve para disimular una fenomenal paliza. La causa penal contra Cerdán, Ábalos y Koldo abre un prolongado periodo de desgaste en el que, inevitablemente, saldrán nuevos nombres y cargos vinculados a la red corrupta y al Gobierno. Y a Sánchez, encima, aún le quedan por afrontar espinosos casos que no podrá endilgar al partido, como el de su hermano, su esposa o el fiscal general, si de alguno de ellos se deduce una condena.

La primera línea defensiva del equipo de Sánchez fue decir que todo era mentira. Que las investigaciones no existían. Falsedades, bulos y fango de la fachosfera, los jueces y los medios hostiles. Ahora, ante la verdad, utilizan el argumento de la confianza traicionada: le engañaron y él no sabía nada. Pero todo apunta a que cuando cesó a Ábalos sí que sabía por qué lo hacía. Que le informaron de lo de Koldo mucho antes de que lo detuvieran. Y que mantuvo a Santos Cerdán porque éste le garantizó que nunca habría pruebas contra él. No calcularon que uno de los suyos le clavaría, desde dentro, una estaca por la espalda con unas grabaciones demoledoras.

Santos Cerdán, contra lo que anunció, aún no ha entregado su acta de diputado. Y en Moncloa tienen un ataque de nervios. Aunque parezca increíble, esto puede empeorar. Lo ha dicho Koldo, el militante ejemplar, que sí sabe los datos que le han incautado: “esto acaba de empezar”. El tiempo todo lo cura, menos las quemaduras políticas de tercer grado. Y Pedro Sánchez se ha quemado esta vez hasta el mismísimo hueso.