El regreso del sentimiento como ‘Emocracia’

El catedrático de Psiquiatría Carlos Castilla del Pino / El Día

El catedrático de Psiquiatría Carlos Castilla del Pino, desde el profundo conocimiento que tiene de todo aquello que gira alrededor de los sentimientos en Teoría de los sentimientos, nos alerta de sus vulnerabilidades llegando a la conclusión que cuando esto sucede estamos a las puertas de un nuevo ideal que en parte trasciende lo adecuado para determinar que se transita en la senda correcta o incorrecta del regreso del sentimiento.

Los seres humanos desde que nacen se esfuerzan por vivir y estar en el mundo en la lucha espontánea o interesada para sortear que esa vulnerabilidad no se atraviese en sus sentimientos considerando que el sujeto tiene memoria, que es evocativa y puede hacer emerger una referencia concreta al episodio que se desea traer al presente.

Regresar al sentimiento es poner las vivencias en su justa medida, es escaparse de la cotidianidad, para volver a lo de ayer, a lo de hace años donde la coraza del tiempo se permeabiliza como si fuera un pálpito que nos deposita en la memoria una nueva situación que no ha despegado, que sigue anclada y sujeta al viejo tiempo y nos alivia o compromete el tiempo nuevo, el de ahora.

Convertir el sentimiento en una emocracia es una manera de comprenderse, de verse reflejado en un espacio donde todo está mezclado, desde los inicios hasta las reflexiones de cada día que da la sensación de indestructibles, pero que regresar a ellas las convierte en situación diferente, sobre todo porque la emoción ha superado a la razón y aparece de forma espontánea e incontrolable como nuevo sistema de poder.

Volviendo al profesor Castilla del Pino, tras investigaciones neurofisiológicas confirman que disponemos de sentimientos básicos que son innatos y que se disparan cuando son provocados desde cualquier entorno que a partir de ellos cada sujeto aprende nuevos sentimientos en tanto que objetos mentales que nos hace retroceder en el tiempo.

Y que gracias a la memoria evocativa de situaciones que hemos vivido tenemos un protagonismo que tiene el poder de desplazarse «hacia atrás» para completar la biografía del momento.

Pero cuando en el gran escenario del mundo aparecen personajes de opereta, que siempre los ha habido, pero no con el poder que detentan en estos momentos y que pasan del amor a la guerra como le sucede al mandatario norteamericano, Trump, como campeón de emociones variables que ya no necesita al rey de las infraestructuras, su denostado enemigo Musk, antes abrazados bajo el mismo cartel, podremos acercarnos a lo que pronosticó Kissinger en 2018, que el actual presidente de los EEUU podría ser una de esas figuras que aparecen de vez en cuando para señalar «el fin de una época». Época donde priman sentimientos reprimidos que según los psicoanalistas freudianos podrían traer consecuencias negativas, por lo que habría que habilitar una terapia de ventilación emocional.

Podría ser, más concretamente, una de esas figuras como manifiesta Martín Wolf en su libro La crisis del capitalismo democrático, que ve posible que en diez años algunos de los países más ricos del planeta sean dictaduras donde esta vez no son las ideas las que marquen el cambio de timón, sino los hombres fuertes, los tiranos, portadores del síndrome de Hybris que lideran sentimientos negativos donde mandan las emociones generadoras de la mentira y extorsión considerados como valores en alza.

Es como si la humanidad no dejara de acompañarse de los grandes mitos, como el de Arjuna. Sísifo, Pandora o Atlas donde cada uno y en conjunto simbolizan el sometimiento humano a un destino no elegido sino impuesto como si todos fuésemos extranjeros de nosotros mismos; y no solo es eso sino, peor , así es como nos vemos porque nos pueden más las emociones que la razón. n