Mediodía en el gimnasio humilde, sudoroso y consuetudinario. De repente una extraña constatación: el press de banca no es el mejor ejercicio para escuchar fascistadas. Son tres tipos simultáneamente tripones y musculosos que hablan con un humorismo que no disimula la rabia apenas contenida:

–Aquí lo que hace falta es un Franco y el problema es que no hay un Franco.

–¿Tú sabes cuánto avanzó España con Franco? Todo el mundo con curro, colega, y con casa y con coche y te podías pagar unas vacaciones.

–Y sin negratas ni marroquíes por todos lados.

–Pero si los moros se cagaban encima solo que oír su nombre.

–Y ahora le dan permisos y después la paguita y hasta una casa, y a vivir.

–Es que se me enciende la sangre colega. Aquí solo viven bien los políticos y los emigrantes.

–Y el que mejor vive Perro Sánchez y su mujer, que ya son multimillonarios…

Primera hora de la tarde. Un zumo y un pincho de tortilla en una terraza santacrucera. Como no hay paz para los malvados se acerca un caballero cuarentón con un indisimulable desprecio en el rostro y te pregunta si eres el periodista tal. Casi resignadamente confirmas sus peores augurios.

–Es una vergüenza que dejen escribir en los periódicos a gente como usted que se dedican a esparcir bulos y odio. Es su negocio, ¿no? La mentira y el odio y el acoso a un gobierno democrático que trabaja para la mayoría social. Yo nunca le he leído nada contra el PP y, vamos, está clarísimo que usted está a sueldo de Coalición Canaria. Quería decírselo a la cara para que sepa que no todo el mundo le ríe las gracias y que por mucho dinero que le paguen hay una cosa que se llama dignidad. Los fascistas a cara descubierta y los fascistas enmascarados como usted van a comerse a Pedro Sánchez hasta el 2031, como mínimo. Da usted mucho asco-. Y se da media vuelta con gran elegancia y a unos pasos su grupo de amigos, que me han observado con náuseas evidentes, le felicita por su heroicidad efusivamente.

Regreso caminando lentamente a casa. Los ricos, como todo el mundo sabe, nos desplazamos a pie o en guagua, porque no queremos desgastar el capó de nuestros Lamborghini y los mercedes deportivos siempre los están usando nuestros hijos. Pero hete aquí – signifique lo que signifique hete aquí– que me encuentro con un vecino que se detiene y casi en silencio me pasa un papel. El vecino trabaja como administrativo en el PSOE y ha encontrado el papelito, escrito a lápiz con una hermosa letra, en su buzón de correos cuando salía de su domicilio a primera hora de la mañana. Es una breve nota de su casera, una señora realmente simpática y que siempre le distinguió con un trato cordial. La nota dice lo siguiente:

«La mancha de humedad del inquilino del segundo derecha sigue aumentando de tamaño. Hablé con él y estamos seguros que el agua baja de su casa. No le voy a pedir dinero, aunque me he enterado que trabaja usted en el PSOE. Me imagino que no ha podido encontrar otro sitio para ganarse la vida, pero qué pena, es una pena. Llame a un fontanero, por favor, pero no traiga a nadie de su partido».

Al tomar el café, ya en casa, leo dos tuits engarzados en un día perfecto. Uno reza: «Ojalá un negro le ponga un cuchillo en el cuello mañana mismo… ¿Por qué no te llevas a los emigrantes a tu casa?». El otro: «Tú te pones rodilleras cuando vas a hablar con Clavijo, ¿no? Glú, glú, glú». Todo bien.