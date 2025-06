El talento desaprovechado: cuando estudiar no basta

Estudiantes tras un examen de la PAU. / Ana de Los Ángeles

En Canarias –como en muchas otras regiones de España– se está gestando una paradoja dolorosa: cuanto más estudian nuestros jóvenes, menos encajan en el mercado laboral que les espera. No porque les falte mérito, ambición o preparación. Todo lo contrario. Lo que falla es el ajuste con el sistema que debería recibirlos.

Miles de jóvenes se gradúan cada año con titulaciones universitarias que, aunque brillantes sobre el papel, no se traducen en empleos acordes ni estables. Muchos acaban detrás de una barra, en empleos de temporada, atrapados entre la sobrecualificación y la desesperanza. Y no porque el turismo o la hostelería sean indignos, sino porque un país que forma a ingenieros, biólogos o filólogos que no pueden ejercer su vocación está derrochando talento y provocando frustración social. No nos equivoquemos al evaluar donde está el problema.

Pero este no es una dificultad individual. Es estructural. Y viene de lejos.

Universidades que enseñan, pero ya no escuchan.

Las universidades se han transformado, en muchos casos, en burbujas de conocimiento desligadas del entorno económico real. Se sigue enseñando bien –sí–, pero no siempre lo que se necesita fuera del aula. En el mundo real.

Gran parte del profesorado sigue rigiéndose por una lógica interna de publicaciones, oposiciones y cátedras. Pero no hay incentivos claros para vincular la enseñanza con las necesidades productivas del entorno, ni para colaborar activamente con las empresas, ni para entender qué demanda el tejido productivo de una región como Canarias.

Y lo peor: se ha roto el vínculo entre calificación y cualificación. Se forman licenciados sin competencias reales para afrontar retos de empresa, de industria, de innovación. Se forma en teorías válidas, pero no siempre útiles. Y eso duele.

El resultado es un círculo vicioso: se sigue formando en campos sin demanda, y no se impulsa la formación técnica, científica o profesional que sí podría transformar sectores enteros.

¿Y entonces qué?

Es hora de plantearlo con crudeza: el sistema está desaprovechando su recurso más valioso: las personas.

No basta con «tener estudios». Hace falta tener opciones reales, entornos de acogida y políticas educativas y económicas coordinadas. Y hace falta también humildad en las instituciones universitarias para asumir su rol en este debate. La excelencia académica debe dejar de ser autocomplaciente y empezar a ser útil.

Del otro lado, las empresas deben comprometerse de verdad con el talento joven: mentoría, cualificación, orientación, inversión y conexión directa con la enseñanza.

Conclusión

No se trata solo de emplear más. Se trata de emplear mejor. De aprovechar mejor lo que somos. De dejar de colocar a titulados con méritos en empleos, por cuenta ajena o por cuenta propia, que no requieren sus competencias, simplemente porque no hemos sabido conectar las piezas del sistema.

Formar, orientar y emplear no deben ser mundos separados. Si queremos que Canarias y España no pierdan su generación mejor formada, es hora de que los modelos converjan.

Y que se escuche donde más hace falta: en las universidades, en las empresas, y en los gobiernos, con sus políticas activas de empleo, las que deben sostener el puente entre ambas.