Una izquierda que no para de dar tumbos

La izquierda no es que esté en estado de divinidad como enfatiza el sociólogo francés Jean Baudrillard, diciéndonos que no acaba de bajar al terreno de la operatividad donde las ideas son claras y las políticas deberían ser consecuentes con las mismas. Distingamos, por poner una de las diferencias que se atribuye a Norberto Bobbio, entre izquierdas y derechas cuál es la actitud que se toma ante la idea de igualdad; los que se consideran de izquierdas dan mayor importancia en su conducta moral y en su iniciativa política a lo que convierte a las personas en iguales o a las formas de atenuar y reducir los factores de desigualdad; los que se declaran de derechas están convencidos que las desigualdades son un dato ineludible, y que al fin y al cabo ni siquiera deben desear su eliminación, entendiendo el «igualitarismo» no como la utopía de una sociedad donde todos los individuos sean iguales sino la tendencia de convertir en más iguales a los desiguales.

Con este marchamo ideológico que ha soportado la izquierda desde el origen de sus fundamentos, traspasando el socialismo utópico de Fourier y Saint Simon al socialismo científico de Marx y Engels para llegar al revisionismo de Eduard Bernstein, manifestando que habría que ir a una social-democracia que busca apoyar las intervenciones tanto económicas como sociales en el marco de una economía liberal-capitalista, pero que andando el tiempo con la posterior era de la globalización esta ha engendrado nuevas desigualdades que de momento parecen ser irreductibles.

En el espacio europeo la frustración del camino de la izquierda ha sido una autofagia que se ha devorado así misma, por la falta de coherencia ideológica, por la ausencia de discurso, ya que allí donde los ha habido tampoco han roto muros. Podemos decir que dentro del espectro de la izquierda configurando a la social democracia como tal, podemos comprobar cómo tras tumbos y tumbos, dentro de los 27 países de la Unión Europea solamente en tres existen gobiernos de izquierda, en Eslovaquia, Eslovenia y España.

No existe pues un equilibrio ya que aun en Europa, dotada de una gran riqueza cultural, y siendo la matriz de países fuertes que dominan el planeta, entre ellos EEUU, la diferencia que los separa reside en el número de cabezas nucleares que tiene, que sumadas a las de Rusia, los hace vencedores de todas las batallas, desde las militares hasta las ideológicas, mientras la UE vive encogida y sometida a cambios que ni desea, ni puede evitarlos.

La izquierda abrió caminos de entusiasmo triunfando por la insatisfacción de parte de una sociedad cargada de esperanza y desilusión.

Y no es que quiera ser protagonista cada uno de su historia, pero sí tener claro que por las falsas promesas que un día se prodigaron y no acaban de llegar, se ampararon ante la ineficacia de un aparato represivo e ideológico que, como Orwell trazaba en 1984, es mucho más moldeable porque actúa en los cerebros que van incluso aceptando como pautas propias concepciones dictadas por los intereses de ciertas elites opresoras.

El desgaste de la izquierda ha dado origen a ceder su espectro político, la desigualdad se está enquistando y eso hace que crezca el apoyo a los populismos que explotan un malestar ignorado puesto que los gobiernos hacen como que no lo ven. Y no se cansan de mirar para otro lado. n