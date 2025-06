El suicidio del PSOE gomero

El próximo 14 de junio el PSOE de La Gomera consagrará el harakiri que lo liquidará como organización política autónoma y electoralmente competitiva. Ese día se celebrara el congreso insular y se elegirá como secretario general a Manuel Ramón Plasencia, diputado regional y alcalde de Alajeró desde hace un cuarto de siglo. Es el único candidato. La exdiputada y concejal de San Sebastián, Ventura del Carmen Rodríguez, intentó inscribirse, pero un error formal, que entusiasmó al inminente secretario general y sus amigos, le impidió inscribirse.

Manuel Ramón Plasencia es el candidato del suicidio inducido por la dirección regional del PSOE, que ha sacrificado a la organización gomera para no perturbar las relaciones con Casimiro Curbelo, quien, por una estúpida torpeza de Ferraz, terminó abandonando el PSOE y montando su propio mecano, la Agrupación Socialista Gomera. Curbelo descubrió que al frente de la ASG disponía de plena independencia y que –como ocurrió en el pasado con otras fuerzas insularistas– podría rentabilizar sus propios diputados en la formación y composición de los gobiernos autonómicos, sin menoscabo de su posición hegemónica en el Cabildo y mayoritaria en casi todos los ayuntamientos de la isla. El casimirismo –ese extraño modelo de socialdemocracia a la vez paternalista y clientelar basado en un liderazgo que, como el Ojo de Sauron, todo lo ve y todo lo controla– reverdeció y se convirtió en imbatible. Al menos mientras a Curbelo no le falle la biología. Entre 2019 y 2023 la ASG hizo posible el gobierno presidido por Ángel Víctor Torres y vicepresidido por Román Rodríguez y se integró en el mismo. Ni la líder de Podemos, Noemí Santana, mostró resistencia al pacto. Por supuesto, una condición implícita, por parte de Curbelo, consistió en que el PSOE gomero se arrancara la lengua y no se le ocurriera la tontería de hacer oposición o cuestionar su ordeno y mando. Torres estuvo plena e incondicionalmente de acuerdo.

Lo realmente asombroso es que la dirección socialista siga sosteniendo la misma actitud en esta legislatura, después de que Curbelo pactara –de nuevo– con Fernando Clavijo su respaldo al actual Ejecutivo de CC y PP. Supongo que piensan que no hay que molestar al sumo sacerdote de ASG para que, en el futuro, sea posible otro acuerdo. Es una actitud de una imbecilidad política realmente notable. Curbelo ha reducido a la mínima expresión política y electoral al PSOE en La Gomera. Si pudiera acabar con sus restos lo haría. Jamás compartirá su poder institucional y territorial. Torres se ha cargado el PSOE gomero y está dispuesto a velar su cadáver interminablemente. Como empresario de pompas fúnebres ha contratado a Manuel Ramón Plasencia. Como Ventura del Carmen Rodríguez se empecinaba en ser socialista, la quitó de la lista al Parlamento y colocó a Plasencia, que durante dos años ha sido invisible e inaudible. Rodríguez fue una buena diputada que controlaba los asuntos de su responsabilidad –especialmente la situación agropecuaria y pesquera de las islas–, exponía análisis y presentaba propuestas, mientras el alcalde de Alajeró es un fantasma que deambula como un sonámbulo por los pasillos de la Cámara.

Precisamente Rodríguez ha sido el último cargo público que ha intentado que el PSOE se disuelva resignadamente en la insignificancia. Intuyo que Casimiro Curbelo le ha hecho repetidas ofertas para integrase en la ASG; Rodríguez ya fue en su día vicepresidenta y consejera del Cabildo Insular bajo su presidencia. Pero no ha aceptado ninguna. Me gustaría saber si la mayoría de los cargos públicos y cuadros socialistas que elegirán a Manuel Ramón Plasencia secretario general de la Nada harían lo mismo. Me parece que no.