El ejército invasor

No entiendo cómo el desfile de las Fuerzas Armadas en Tenerife no se ha celebrado en el Teide, donde solo habría jeringado a los turistas y los tajinastes. Igual lo propuso Anselmo Pestana, el Poncio madrileño en las islas, que es un ardiente defensor del uso del Parque Nacional como zona de eventos, pero es de suponer que la señora pájara que duerme con uniforme –que diría Pedro– se lo echó para atrás. ¡Qué falta de sensibilidad!

Además del comprensible cabreo ciudadano por las colas y el desorden del tráfico, varios grupos pacifistas han decidido pronunciarse contra la exhibición militar porque la consideran «humillante» y «una provocación». Como los fachas piensan de la del Orgullo. Pero lo más divertido es una de sus afirmaciones: «La guerra en la que está metida hoy el capitalismo internacional es una lógica suicida que responde a los intereses de los grandes monopolios en su confrontación por el control de los recursos y las rutas comerciales y económicas, y nada tiene que ver con los intereses del pueblo canario».

Ya el conejo me desriscó la perra. Hay que tener una programación analógica para considerar que el terrorismo islamista, la matanza provocada por el ataque de Israel contra Hamás, el desastre de Sudán o Siria o la invasión de Ucrania por Rusia obedecen al «capitalismo internacional». No, camaradas. Es un asunto un pelín más complejo que implica religiones, nacionalismos y, sí, también riquezas. Las razones por las que la humanidad se lleva matando de toda la vida.

Hay gente que ve al Ejército español como la genuina representación del poder que invadió Canarias y causó el genocidio guanche. En realidad los castellanos eran tan mindundis que le encargaron la conquista a unos mercenarios; pero no entremos en detalles. Los canarios de hoy no son los hijos de los aborígenes, sino de los que se los pasaron por la piedra. Aunque el espíritu está por encima de la sangre: si te apellidas Hernández, pero te sientes más guanche que Bencomo, pues ole tus bemoles. El amor no tiene nada que ver con la lógica. Pero eso no te legitima para hablar pomposamente en nombre del pueblo de Canarias, como hacen algunos airados portavoces del pacifismo.

El pueblo quiere paz. Seguro que sí. Y seguridad también. El pueblo es republicano, pero admira y respeta a este rey, como al otro hasta que metió la pata –y el rabo– hasta el corvejón. El pueblo prefiere la mantequilla a los camiones y las pensiones a los cazas. Pero como diría un ucraniano, si no tienes cañones es posible que un día venga alguien y te quite la mantequilla. Una famosa frase, atribuida a Benjamín Franklin, dice: «La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre qué habrá para almorzar. La libertad es una oveja bien armada impugnando la votación.» Amén.

Si los pacifistas se hubieran impuesto en Gran Bretaña o en Estados Unidos en los años cuarenta, la Alemania nacional socialista de Hitler habría conquistado Europa y hoy en Canarias desfilaría un ejército haciendo el paso de la oca. Paz sí. Desarmados ni de coña.