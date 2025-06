¿Saben ustedes algo del expediente informativo que le iban abrir a Gustavo Matos? Yo tampoco. Yo incluso creo que lo que saben muy bien Ángel Víctor Torres, Nira Fierro y el propio Matos es que tal expediente no existe y no existirá. Quedará como una leyenda de un tiempo confuso. Se deja pasar suficientes meses y con eso basta, mientras el expresidente del Parlamento hace un tour para ser entrevistado por periodistas, señores de podcast y orcos a fin de abrillantar su inocencia. La inocencia de un pibe travieso, tal vez un poco ruinito, pero para nada un ruinas. Y se acabó. Así es cómo soluciona estas cosas este PSOE. Es como Fierro en la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia de 2020. La secretaria de Organización ha repetido hasta la náusea que no existe ningún militante del PSOE canario investigado por nada relacionado con eso. Claro que no. Pero las personas que sí se encuentran judicialmente investigadas fueron nombradas por cargos públicos del PSOE y de eso se desprende, precisamente, una responsabilidad política que, mira por dónde, es lo que puede y debe depurar una comisión de esa naturaleza. Todo es un infinito juego de trileros para rehuir cualquier responsabilidad por tierra, mar y aire.

El expediente informativo abierto a Leire Díez tampoco existe. Bastaron dos horas en una reunión en la sede de Ferraz para que cualquier investigación se licuara en una solicitud de baja de militancia. Como Diez ya no es –al menos temporalmente– militante del PSOE pues no se le puede investigar. Es como obligar a cuatro o cinco personas en una lista electoral a retirarse para que el presidente de la Diputación de Badajoz pueda meterse en el bolsillo el acta de diputado en el Parlamento extremeño y así, automáticamente, disfrutar del aforamiento. Algo parecido. Pero qué chicos más listos. Hace muchos años, en una Venezuela que parecía pletórica y promisoria, Arturo Uslar Pietri escribió un breve ensayo, El mal de la viveza, que ahora mismo resulta una lectura muy recomendable para entender cómo los chicos y las chicas listas, en la política, en la empresa, en el mundo académico, contribuyen sustancialmente a abaratar hasta la ruina la democracia, los valores cívicos, la interlocución pública. Todo lo que estamos viendo y descubriendo estos días –y no únicamente en el ámbito del PSOE– no solo es una estruendosa y repugnante sinvergüencería, sino un ataque brutal de la mentira como producto político contra la convivencia democrática. Si no se admiten los hechos, ¿cómo podemos discutir sobre los mismos? ¿Cómo conseguimos seguir siendo una comunidad que respeta el núcleo básico de leyes, normas, culturas de la disidencia y la tolerancia?

En un debate en el Senado de los Estados Unidos Barack Obama, ante la soflama de un republicano trufada de mentiras y tergiversaciones, le replicó inmejorablemente: «Senador, usted, como cualquier ciudadano en este país, tiene derecho a tener sus propias opiniones. A lo que no tiene derecho, ni usted ni nadie, es a tener sus propios hechos». El PSOE ha decidido tener sus propios hechos armado de un cinismo purulento que ninguna fuerza política ha utilizado antes en este país, ni siquiera el PSOE felipista o el PSOE zapaterista. Asombrosamente ayer seguían insistiendo en las fantasías de un exoficial de la UCO sobre asesinar a Pedro Sánchez, cuando desde el domingo ha quedado expuesta como una mentira. Me he quedado estupefacto al escuchar a Ángel Víctor Torres continuar en esta línea de infundios tan falsificados como peligrosos. ¿De veras que vale la pena? ¿Ser ministro es una experiencia tan excepcional, tan prodigiosa, tan feliz que vale cualquier cosa? Lo peor de la ambición de poder –para conseguirlo o mantenerlo– no es que te puede conducir a la infamia. Es que te convierte en un imbécil moral.