Canarias, paraíso de la flota fantasma

Imagen de archivo de un petrolero 'Volgoneft' / Europa Press/Contacto/Us Navy - Archivo

En la primera quincena del mes de mayo transitaron entre las islas Canarias más de diez millones de barriles de crudo de origen ruso, en no menos de diez buques tanque, cuyos fletes tienen bastantes indicios de ser considerados como parte del entramado darkfleet, o flota fantasma.

¿Qué es la darkfleet? Se trata de una compleja estructura del negocio marítimo que aglutinaría hasta un 10% de la flota mundial de buques tanque, bajo las peores banderas de conveniencia, pero también ondeando pabellones europeos como Malta, o Grecia.

Sus armadores, muchos de ellos griegos, por ende comunitarios, se sirven de complejas estructuras empresariales, para ocultarse tras una opaca red de empresas pantallas en paraísos fiscales de dudosa colaboración, y menor transparencia institucional, como pueden ser Islas Marshall, Cook Islands, o la mismísima Malta, para no quedar salpicados por violar las sanciones a Rusia, o como responsables de un desastre medioambiental.

Este entramado operativo no es nuevo, ya Venezuela fue su precursor para esquivar las sanciones impuestas a su régimen, y yendo aún más atrás en el Regreso al futuro del fenómeno shadowfleet, el accidente del petrolero Prestige, fue una precuela de algo que ya existía, y cuyos intereses sólo sirven a la cuenta bancaria de sus armadores, y brokers. No, no piensen sólo en Moscú, o China; pues si tiran del cabo de los contratos de fletamento, acabarán en un elegante despacho de la City of London, o en una cuenta bancaria en La Roca, o Cayman Islands, como otros implicados en el negocio.

Canarias, por su particular situación geográfica en la derrota del crudo ruso hacia Oriente, escenario que prevalecerá hasta que se reanude de manera regular el flujo petrolero por el Mar Rojo, está siendo un espectador privilegiado del continuo tráfico descendente de buques cisterna, procedentes de los puertos rusos del Báltico, y Ártico, hacia India, Singapur, o China. Allí se refina el petróleo ruso, que Europa importa en forma de combustibles.

Estos buques transitan en los corredores de tráfico que discurren en aguas internacionales entre Tenerife-Gran Canaria-Fuerteventura, y no pocos son los que hacen escala en alguno de los dos puertos capitalinos. Escalas que, por otra parte, son perfectamente legales. Otra cosa es la moral de la Unión Europea al respecto, pues ninguno de estos petroleros ondea pabellón ruso, pese a que su carga sí lo sea en la naturaleza de su origen, y de puerto de carga, y también los intereses económicos de sus fletadores. Lo cierto es que al final de la oscura cadena de trustees, muchos de estos buques podrían estar bajo una discreta titularidad rusa en diversas formas de fideicomiso, para pasar así desapercibidos a la torpe vigilancia de la administración marítima, y el ojo gordo de la propia Unión Europea, que necesita el crudo ruso para seguir funcionando. Sí, es lo que se llama hacerse trampas al solitario. Recuerden que la nacionalidad del buque sólo la define su bandera, y no el pasaporte de su armador.

El fenómeno más reciente, y del que parece no querer enterarse ni la administración marítima, ni el Gobierno canario, y no digamos ya el nacional, que de esto sabe más bien poco, es cómo las aguas cercanas a Canarias, por fuera de las 12 millas jurisdiccionales, pero en Zona Económica Exclusiva nacional, se están convirtiendo en área de espera de estos buques. Algunos, en plena condición de carga con más de un millón de barriles de chapapote. Otros, en lastre, pero todos presumiblemente waiting for orders…

Estos petroleros hacen escala en Canarias, y pueden pasar hasta una semana a la deriva a la espera de continuar a viaje. Se trata de una práctica habitual del negocio marítimo, el problema reside en que estamos ante fletes darkfleet, cuyas aseguradoras, y supuestos armadores, no responderían, caso de un accidente, y la consiguiente marea negra, haciendo frente a las indemnizaciones que el estado ribereño demande por contaminación. En un escenario turístico como Canarias, sobran los detalles de la magnitud del desastre económico que originaría uno de estos episodios, por no hablar del show político al que asistiríamos.

La situación es especialmente peligrosa cuando estos barcos, cargados, pasan días a la deriva al norte de Canarias. En caso de un accidente, o un episodio de buque a la deriva sin gobierno, el viento norte, y la deriva general de la corriente sur, asegurarían, caso de no firmarse a tiempo un contrato de salvamento con un remolcador de altura disponible, un escenario de marea negra en varias islas. Principalmente Tenerife y Gran Canaria.

Pero vamos a poner algunos nombres propios sobre la mesa de fletes relacionados con el entramado darkfleet, y señalados por haber violado las sanciones a Rusia. El viejo petrolero Telesto, bandera de Bahamas, con 25 años ya de navegación, y ex muchos nombres, también blacklisted por la administración estadounidense por vulnerar las sanciones impuestas a Rusia, pasó una semana al sur de Tenerife, procedente de Gran Canaria, en aguas internacionales, y cargado con más de un millón de barriles de crudo; pero quizás los casos más sangrantes son los de los petroleros Lipari y Corossol. Ambos con bandera de Liberia. El primero estuvo entrando, y saliendo, de Las Palmas de Gran Canaria, de manera regular, y situándose al norte de La Isleta en deriva controlada. El segundo arribó para bunker, en plena condición de carga, con un millón de barriles de chapapote ruso. Esto escenifica cómo Canarias hace tiempo ya es el hub operativo del atlántico medio para el petróleo ruso. Los armadores de estos buques se ocultan en empresas pantallas, para evitar cualquier reclamación caso de un desastre medioambiental.

¿Está la inteligencia naval española haciendo una labor de investigación para tener una base de datos sobre estos buques, y sus supuestos armadores, o fideicomisos, con objeto de tenerlos localizados, caso de un accidente, y la consiguiente marea negra?

Un escenario potencialmente peligroso para unas aguas declaradas como Zona Marítima Especialmente Sensible. Lo cierto es que nada de lo anteriormente descrito supone una violación tácita del derecho marítimo internacional. Ambos buques no son rusos, pese a que sus intereses económicos sí que estén directamente relacionados con Moscú.

¿Se les puede negar entrada a puerto? No, pues no tienen puerto de registro ruso. ¿Se les puede impedir derivar en aguas internacionales? Tampoco. Cuestiones que escenifican lo difuso, y complicado del escenario, que se sirve del poco derecho marítimo internacional, y de la laxitud administrativa europea al respecto, para mantener su operatividad.

Bruselas y Moscú son un sucio matrimonio de conveniencia energética destinado a entenderse en las sabanas negras del petróleo, y los brokers que gestionan estos activos flotantes, representando los intereses rusos, también europeos, saben que ninguno de sus petroleros quedará retenido salvo accidente, o inspección. También que ningún gobierno dará con los clientes a quien representan, a salvo de las reclamaciones en un fideicomiso en un paraíso fiscal offshore.

¿Y aquella cláusula de quien contamina paga? Para hacerla efectiva, primero se debe dar con el owner del buque, que como ya les he explicado, se cuidan mucho de quedar expuestos. España acudiría al CLC, fondo común de la OMI para indemnizaciones por contaminación procedente de hidrocarburos, en caso de que el armador no haga frente a la indemnización pedida, o no se le localice. Sufriríamos un sainete político similar al del Prestige, con la política acusándose mutuamente, mientras ustedes acabarían en la playa recogiendo chapapote, piche si así lo prefieren, con la consiguiente ruina turística.