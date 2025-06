El idioma originario y los derivados, oficiales en España

Un grupo de migrantes en el aula de apoyo idiomático en el IES La Isleta. / José Carlos Guerra

No existe en la Constitución de 1978 la más mínima referencia a los idiomas catalán, vascuence y gallego, porque no se mencionan nominalmente. Tan solo el castellano es el idioma oficial de España. A tenor del artículo 3 de la Constitución Española, sólo el castellano lo es, los idiomas de las Comunidades Autónomas no son, sino “serán” cuando sean reconocidos por sus Estatutos de Autonomía. Por tanto, sólo uno es idioma originario y no son los otros tres, que serán derivados, cuando así lo determinen sus estatutos de autonomía. Como si ahora el bable se yergue, como Don Pelayo, oficial en el estatuto asturiano. Si los idiomas regionales no son idiomas constitutivos y oficiales de España, tampoco nunca podrán serlo de toda España sino únicamente en sus regiones, salvo inmensa arbitrariedad autocrática, que bajo la singular forma de gobernación del sanchismo sería de locos excluir tal posibilidad.

En Madrid se asientan todas las embajadas europeas, con sus agregadurías y consejeros, y suscripciones a casi toda la prensa española. Los principales periódicos europeos y del mundo tienen sus corresponsales en España, los contactos de todo orden, empresariales, universitarios, y el amplio conocimiento del idioma español, determinan que toda Europa sepa, la realidad idiomática española, mucho más en los niveles más altos. Por eso saben que nuestro ministro de asuntos exteriores les está mintiendo, cada vez que abre la boca. Si a pesar de esto, lo siguen haciendo es porque han logrado desprenderse de la súbita y traicionera capacidad de sonrojo, lapsus linguae y otras auto delaciones involuntarias e inoportunas. La falta absoluta de compromiso con la verdad, la veracidad, sinceridad, objetividad es de tal magnitud, interiorizada y extendida, que han perdido toda noción de vergüenza y decencia. Mienten cuando repiten como papagayos, letra por letra las frases exactas de cómo responder a los cuestionarios de prensa, como si fueran incapaces de argumentar por ellos mismos. Sin que ningún ministro o alto cargo se sienta humillado e infantilizado por hacerlo. Así como Europa no traga el trágala de los falsos idiomas cooficiales en España (en toda y de igual rango, ni que fuéramos Suiza), tampoco la anormalidad democrática, de la dependencia de un gobernante, carente de escrúpulos, del apoyo de un huido de la Justicia. La anomia en España no es cuestión de sectores marginales, sino de la cúspide del poder. Lo que hace posible todo tipo de quebrantos, dislates, paradojas, sin sentidos, embustes, engaños, al margen la corrupción bananera, que saltan a Europa con costumbre y naturalidad. Los idiomas derivados pasan por horas muy bajas, en cuanto a su uso social. Basta darse una vuelta por Bilbao.