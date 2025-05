El final de un amor se parece a la muerte. Si hablamos de grandes historias de amor, claro. Cuando terminan, los antiguos amantes parecen condenados a saber que la persona que ya no forma parte de su vida –y antes fue su vida entera–, continúa, sin embargo, por el mundo, viviendo sus propios romances, dedicando a otros las palabras que ellos pensaron solo suyas. Es como ver un zombi: el cuerpo de un ser amado que ya no es aquel que conocíamos. Pero tiene sus mismos ojos, su mismo pelo, su misma voz.

Afirma la ciencia que el enamoramiento dura, como mucho, dos años. En ese punto, terminan los fuegos artificiales y comienza una etapa más serena, menos exaltada, en la que la pareja conoce los defectos del otro y deja de idealizarlo. Este es el motivo por el que muchas relaciones terminan. No siempre sucede así: a veces, el amor no es suficiente. Todos recordamos el final de Casablanca: Rick Blaine e Ilsa Lazlo sacrificando su historia por el bien de la Resistencia; un avión que despega y el comienzo de «una larga amistad». O aquel otro de La La Land: Mia entrando con su marido al club de jazz de Sebastian; él toca en el piano su antigua melodía y toda una vida cabe en la última mirada que se dedican. Y los futuros posibles se abandonan en el limbo de las cosas que no llegaron a acontecer, porque el camino que antes era uno acabó por bifurcarse.

En el mundo real, los finales suelen ser más insípidos: sin pianos ni grandes citas como “Siempre nos quedará París”. Pero la realidad y yo nunca hemos hecho buenas migas. Creo en los amores que sobreviven al tiempo, a las vicisitudes y hasta a las separaciones. El final de Lo que el viento se llevó me dejó una terrible desazón: cuando la caprichosa Escarlata se dio cuenta de que siempre había amado al canalla de Rhett Butler –ahora dirían que era el suyo un amor «tóxico»–, este ya había hecho las maletas y se marchaba tras espetarle aquel terrible «Francamente, querida; eso ya no me importa» –en el doblaje español suavizaron el original «Me importa un bledo»–. El caso es que me vi obligada a leer la secuela, Scarlett (1991) que es bastante peor en cuanto a calidad, porque ni siquiera está escrita por Margaret Mitchell, sino por una tal Alexandra Ripley que se esforzó por imitar su estilo. Confieso, sin embargo, que cumplió su objetivo: devolverme la tranquilidad, porque, tras algún encuentro y numerosos desencuentros, Rhett y Escarlata vivieron felices y comieron perdices junto a su hija.

En ese sentido, los finales de Jane Austen suelen satisfacerme mucho más. Por ejemplo, la historia de Elizabeth y Mr. Darcy en Orgullo y prejuicio cumple todas mis expectativas: no se trata de un amor cursi, previsible y florido, sino de la pasión desatada por dos seres que al final se rinden a la evidencia de ser almas gemelas. Yo sí creo en las almas gemelas, aunque dicen que este concepto es un producto derivado de la idea de «amor romántico», idea que actualmente tiene más connotaciones negativas que positivas, porque la psicología lo opone al amor «maduro». Pero eso sería reducirlo al encaprichamiento, a la exaltación de los primeros meses. Para mí, dos almas gemelas poseen una absoluta complicidad, que se detecta desde los primeros momentos. Al conocer a esa persona, tienes la sensación de que los dos habéis salido de una misma película –¿tal vez de Billy Wilder?– y ahora estáis vagando por el mundo real; y en ese deambular, de repente, os encontráis, y nadie más podría comprenderos del todo.

Hay una leyenda japonesa que afirma que, desde que nacemos, llevamos atado al dedo meñique un hilo rojo que nos conecta con nuestra alma gemela. Ese hilo puede estirarse, enredarse o contraerse, pero nunca se romperá. Simboliza el destino. La primera persona que me contó esta historia fue un exnovio obsesionado con la cultura japonesa que afirmaba que yo era el amor de su vida y, a la primera de cambio, demostró que todas podían serlo. Lo cierto es que nuestros errores sentimentales nos conducen al convencimiento de que, en efecto, no existen las almas gemelas. Pero yo sigo aferrándome al idealismo. Creo que todos esos errores nos ayudan a descubrir lo que no queremos, a encaminarnos en la buena dirección. No olvidemos que, para llegar a la torre de la Bella Durmiente, había que cruzar un bosque de espinos y luchar contra un dragón –que en los tiempos modernos tiene más bien aspecto de lagartija–. Un día, miraremos a nuestro amor y sabremos que nada, ni la muerte, podrá separarnos de él, y antes de besarnos romperá a llover, como en el viejo Hollywood. Pero no aparecerá después el rótulo de «The End». n