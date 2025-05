Un yonqui del resentimiento

El año pasado llegó a Canarias una directriz desde Ferraz que conocía previamente Ángel Víctor Torres. Era corta, precisa y sencilla. El remitente valoraba positivamente el pacto entre el PSOE y CC en La Laguna que consolidaba en la Alcaldía a Luis Yeray Gutiérrez y daba estabilidad al gobierno municipal. Era importante que el pacto funcionara correctamente. Por lo tanto debería respetarse por el socio la figura del alcalde y la aplicación del programa de gobierno y, de la misma manera, el PSOE debía no atacar a su vieja enemiga íntima, Coalición Canaria, dejando el pasado definitivamente atrás. La directriz fue puesta en conocimiento de Santiago Pérez tanto por Torres como por el propio alcalde lagunero. Lo hicieron porque Pérez proclamaba por las esquinas que solicitaría de nuevo la reapertura del caso Reparos, archivado ya dos veces. No hizo ningún caso ni a su secretario general ni al alcalde y, en efecto, presentó de nuevo un recurso, y de nuevo el caso Reparos resucitó.

El PSOE ha sido infinitamente generoso con Santiago Pérez, que cuando dejó el partido aseguró que se marchaba porque ahí dentro no se podía respirar. Ahí dentro estaban Jerónimo Saavedra, Juan Carlos Alemán o el propio Torres. Durante doce años montó sucesivas plataformas –con aliados sorprendentes– con las que le sustrajo votos al PSOE, jamás a CC, al Partido Popular o a la extrema izquierda. Cuando el actual ministro de Política Territorial accedió al liderazgo de los socialistas canarios Pérez intentó promover en el pleno –al menos verbalmente– la declaración de Torres como persona non grata en La Laguna. Todo quedó blanqueado cuando por fin dieron los números y apoyó a Gutiérrez para la Alcaldía, aunque exigió (esa y no otra es la palabra) asumir Urbanismo, donde no hizo nada de provecho; como pedrea, enchufó a varios compadres. Por supuesto tocó puertas e improvisó lloriqueos para conseguir la plaza en el Senado y luego quiso quedarse. Barloventeando por los bajíos del narcisismo insaciable y el disimulo chancletero llegó hasta el final de su carrera política. Ya era suficiente.

La reactivación del caso Reparos no afecta únicamente a antiguos concejales de Coalición Canaria. También a funcionarios técnicos que han seguido trabajando con plena normalidad y satisfactoriamente en el ayuntamiento de La Laguna y que ahora, de nuevo, se ven inmersos en una situación a la vez ridícula y exasperante. Son gente que vive la misma vida –ellos y sus allegados– que hace quince años y resulta simplemente grotesco (y una sinvergüencería intolerable) imaginarlos, suponerlos, señalarlos como cómplices de una organización criminal. No existe ni un solo indicio probatorio de delito y por eso ha sido archivado reiteradamente. Es sumamente dudoso que se procese a nadie; todo lo más, se exigirá más información a los denunciados. Todo este estropicio malicioso, que debe pagar el ayuntamiento de La Laguna, es solo el fruto del resentimiento patológico de Santiago Pérez, una obsesión que solo se alimenta a sí misma.

En La Laguna un antiguo político puede colaborar institucionalmente en muchos aspectos. Puede ayudar como ciudadano a lo que antes intentó construir y a veces logró construir como cargo público. Fuera incluso de su municipio se puede colaborar desde una amplia experiencia como legislador y como gestor: ayer murieron varias migrantes al volcar su cayuco a punto de tocar el muelle de La Restringa. Pero que nadie espere eso de Santiago Pérez. Está encerrado en su propio juguete de venganzas y revanchas y no quiere que nadie le distraiga de la mezquindad de sus manías que no sirven a la justicia, ni a la verdad, ni al bienestar ni a la felicidad de sus conciudadanos. Lo fundamental es que quedes satisfecho durante cinco minutos para luego comenzar otra vez. Y otra. Y otra. El resentimiento es una droga.