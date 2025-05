Manzanas podridas

¿Qué problema hay? Cuando en el entorno del Sanchismo aparece una manzana podrida la reacción es inmediata: esa fruta no es nuestra. ¿Cómo que no? Si estaba en tu árbol, se sentaba en tus escaños, entraba en tu partido, iba en tu coche… Da igual. «Ya no es nuestra manzana». Y si me apuras: nunca lo fue. Porque si está podrida, seguramente es una fruta que nos colaron desde la fachosfera sin darnos cuenta.

El último grito, en esto de los escándalos, son las grabaciones de conversaciones en las que alguien es cazado hablando de lo que no debe, con quien no debe y en donde no debe. El último ejemplo es el de una significada militante socialista, Leire Díez, a quien algunos medios califican malévolamente como «fontanera» de Moncloa. Ha salido al aire una conversación peliaguda que sostuvo en una videoconferencia con un investigado por la trama de hidrocarburos –un fraude fiscal multimillonario– al que ofreció un trato de favor de los fiscales si aportaba datos para emplumar al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe de la UDICO, que está en el epicentro de las investigaciones sobre la mujer y el hermano de Pedro Sánchez; el fiscal general del Estado y el caso Ábalos/Koldo.

¿Cuál ha sido la reacción del partido? Pues que esa militante no tiene nada que ver con ellos. Aunque sea difícil de digerir en alguien que fue nombrada en varias empresas públicas y haya sido fotografiada entrando y saliendo de la sede socialista en Ferraz.

Eso de apartarse de alguien para no tocarlo ni con un palo ya lo ha vivido nada menos que el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que parece que nunca fue nada, ni siquiera cuando era un todopoderoso ministro y número dos del partido. Y por supuesto Koldo García, que pasó de ser «un ejemplo de militancia» a un cachanchán que apenas pintaba nada a pesar de ser la mano derecha de su ministro y ordenar enchufes en las empresas públicas como el que encarga pizzas por teléfono.

Es posible que estén acertando. Que a los votantes todos estos casos les importen un pimiento morrón. Que los escándalos de corrupción no tienen coste electoral. Y que el mensaje de que todo son bulos y conspiraciones tiene éxito. Doctores tiene la Iglesia y ellos sabrán más que uno, que casi no sabe nada. Pero sí les puedo asegurar que me parece mucho más admirable el comportamiento de un presidente de gobierno socialista llamado Felipe González, que se negó a darle la espalda a los ministros y altos mandos de la Guardia Civil que asumieron la chapuza de la guerra sucia contra ETA. Hasta tal punto que los acompañó hasta la puerta de la prisión para despedirse de ellos con un abrazo.

Fue la primera vez que un partido de la oposición –entonces la derecha– actuó con muy poco sentido de Estado contra el PSOE. No es extraño que andado el tiempo, tras los bárbaros atentados terroristas de Atocha, le pagaran al PP con la misma moneda. Y a fuerza de sacarse un ojo para dejar al otro ciego, hayamos llegado a este país de invidentes. Queda inaugurada, pues, la nueva política: los míos no dejan de ser míos porque metan la pata o la mano, sino cuando los trincan. ¡Qué práctico! n