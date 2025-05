Encontrar comodidad en la incertidumbre

Una mujer en un laboratorio.

Debía pasar unas veinte horas semanales dando vueltas en el Métro de París. No iba ni volvía del trabajo: siendo asistente de lengua española, curraba tan poco como cobraba. Entre alquiler y bono se me iba casi el sueldo entero. Como el abono mensual del Métro me hacía falta, lo convertí en mi entretenimiento. Personas bien y mal vestidas. Elegancia suprema antes de salir el sol. Timidez, arrojo y arrogancia. Razas, edades, géneros e impresiones más allá de estos constructos. Un menaje humano ya llegado el mediodía. Cuerpos, modas, actitud, comportamiento. Lenguas y acentos. Innumerables paradas me regalaban los ojos de personajes variopintos. Excentricidades que, en mi pasado más bien catetillo, merecían toda mi atención. Pero, parafraseando un clásico estudio: «Los ojos, aparte de ver, también son vistos» (Argylle & Cook, 1976).

Era común que los sujetos de mi atención me devolviesen la mirada. Intentando no perturbar lo que observaba (Heisenberg, 1983), comencé a ser más discreto: no giraba la cabeza, solo los ojos. Pero, aún así, me encontraba repentinamente con una mirada devuelta. ¿Qué es eso que nos contó la madre de mi amiga, aquel fin de semana que fuimos a la sierra?

Nos contó que, una noche sintió una presencia intensa. Cuando abrió los ojos, ahí estaba: un ratón directamente frente a ella. Mirándola. Haciendo eco de la óptica de Euclides (Burton, 1945), concluyó: «Para que veáis el poder de la mirada». Aún recuerdo la resistencia inmediata a la idea y, ya siendo adulto, me decidí a ofrecerme una explicación más elegante. Algo que no necesitase que algún tipo de rayo se proyectase de los ojos, que explicase cómo podían los pasajeros parisinos percatarse de mi curiosidad sin escrúpulos. No sé tras cuántas vueltas literales de trenes y figurativas del tema, la idea afloró a mi consciencia: veían mis ojos.

Me di cuenta porque a veces también me sentía observado. Conseguí rescatar la sensación que precedía al sentirme observado: una alternancia rápida entre claro y oscuro. Alguien había rotado sus globos oculares, alternando entre el blanco y el iris. Como un intermitente de tejido biológico. De lleno metido en estudios sobre evolución, me resultó natural preguntarme qué otros animales tenían así los ojos. Se me antojó que quizá solo los humanos. Me aferré a tal conclusión, que me permitió articular especulaciones como, por ejemplo, que el blanco de los ojos era una adaptación evolutiva para comunicarnos.

Un año después, en Dinamarca, aprendí que esa misma intuición (que los ojos humanos evolucionaron para ser vistos) la tuvieron hacía ya casi veinte años (Kobayashi & Kohshima, 1997). Sentí rabia por no poder ponerme la medallita del descubrimiento, pero alivio de que no andaba por mal camino en mis elucubraciones. La idea en ese momento disfrutaba de apoyo del célebre psicólogo del desarrollo Michael Tomasello (Tomasello et al., 2007). Tomasello comparaba cómo los humanos y otros simios usaban los ojos y la cara en la comunicación, y concluyó que los ojos humanos evolucionaron para ser altamente visibles porque somos una especie caracterizada por su comportamiento cooperativo. Los ojos de otras especies de simio, según Tomasello, evolucionaron para dificultar que se sepa dónde miran, ya que se comportan más competitivamente. Aunque no abiertamente, para muchos el blanco de los ojos se convirtió en un rasgo corporal que manifestaba materialmente las tendencias cooperativas que distinguieron a nuestros ancestros de nuestros primos, los grandes simios.

Me encontraba cursando un Máster enfocado a la investigación, así que me dediqué a explorar cómo los ojos interactúan con otra forma de comunicarse que también pensamos que es únicamente humana: el lenguaje (Perea-García et al., 2017a). En una visita a París durante la cual visité el museo de historia natural de París, vi una fotografía que me paró el corazón: un orangután de Sumatra que tenía blanco de los ojos. Me salí corriendo del museo para poder usar los datos de mi móvil y buscar más fotos de esa especie, ya que debía tratarse de un error. ¿Cómo iban a haberse equivocado un artículo publicado en Nature (Kobayashi & Kohshima, 1997)?, ¿cómo no iba a haberse dado cuenta Tomasello de esto, si llevaba décadas trabajando con simios? No podía ser. Pero sí: una búsqueda de imágenes online parecía confirmar que los orangutanes de Sumatra podían tener blanco de los ojos.

Tal era mi convicción de que el blanco de los ojos era únicamente humano que lo primero que pensé fue que «los orangutanes de Sumatra deben ser más humanos que otros simios». Estaba en estado de shock. Releí el clásico artículo de Kobayashi y Kohshima (1997) y vi que no examinaron los ojos de los orangutanes de Sumatra. Necesitaba que otros supiesen que los orangutanes de Sumatra tenían «la marca de lo humano». Quizá Tomasello no lo sabía, y perpetuaba el mito de que éramos únicos en ese aspecto sin percatarse. Conseguí inscribirme en una conferencia en Alemania en la que él daba una charla. Acumulé fotos durante meses para enseñárselas en persona. Cuando el día llegó, con respeto y reverencia, conseguí mostrarle las fotografías entre charlas. Tomasello asintió interesado. ¡Bingo! Esperaba que matizase su postura. Los orangutanes de Sumatra tendrían la atención que merecían. Pero, durante su charla, me quemaron las palabras «... y es que los humanos son únicos, ya que evolucionaron para tener blanco en los ojos».

Impotencia y, de ahí, rabia. Porque, ¿quién iba a creerme a mí, y no a Tomasello?

Si fuera la palabra de Tomasello contra la mía, no cabía duda de que las ideas de Tomasello saldrían ganando. Desarrollé un método para medir el contraste entre partes del ojo (Perea-García et al., 2017b) y lo apliqué a los orangutanes de Sumatra. (PereaGarcía et al., 2016). Más tarde, lo apliqué a los chimpancés y bonobos y demostré que, aunque «el blanco» de los ojos de los chimpancés fuera muy oscuro, su iris típicamente claro creaba un contraste equivalente al nuestro (Perea-García et al., 2019). Dicho de otro modo: los ojos de los chimpancés son como «un negativo» fotográfico de los nuestros. Aplicando mi método al árbol de la familia primate descubrí que había muchas especies con «blanco de los ojos» (Perea-García et al., 2022). Tantas que ya no tenía sentido vincularlo a tendencias cooperativas, ni siquiera a la comunicación (Caspar et al., 2021). Parecía que, como la piel humana (Jablonski & Chaplin, 2010), la esclerótica (el «blanco» de los ojos) de las especies más cercanas al ecuador era más oscura (Perea-García et al., 2024).

Si bien tal idea es menos fascinante que «una marca de lo humano», es más consistente con la realidad. Nos sitúa como a una especie de primate, entre tantas otras. No somos únicos. No somos especiales. No somos el eslabón más alto. Pero aún seguiríamos pensando así si me hubiese sentido satisfecho encontrando pruebas que confirmasen mis intuiciones. O si no me hubiese determinado a demostrar el error del reconocidísimo Tomasello. O si no me hubiese salido de mi tiesto conceptual de la lingüística para meterme en fregados biológicos. La labor de quien quiera hacer avanzar a la ciencia no es la de repetir verdades, ni adherirse a certezas. Es encontrar comodidad en la incertidumbre y valor en desafiar lo establecido.

***Profesor Distinguido por el programa Beatriz Galindo e investigador adscrito al Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias (iUIBS) de la ULPGC