El (¿nuevo?) PP de Tenerife

Después de su resistible ascensión a la presidencia del PP de Tenerife Lope Afonso declara en una entrevista lo bien que va todo: el pacto en el Cabildo de Tenerife, la economía tinerfeña, el mismo Partido Popular. Entre tanto mensaje sonriente se me antojó sorprendente esa afirmación según la cual «el PP es un partido en el que se puede confiar». Se trata de un rajoyismo perfecto que, como todo el lenguaje que se impuso dentro del partido en su última etapa de gloria electoral, representa el grado cero de la dialéctica política, y tiende a no significar nada. Absolutamente nada.

¿Se refiere Afonso a que el PP cumple su programa electoral? ¿A que escucha a su electorado? ¿A que no incurre en irregularidades, por no hablar de la corrupción? Por supuesto, todas las respuestas a estas preguntas son negativas Como suele ocurrir con todos los dirigentes políticos, el flamante líder de los conservadores tinerfeños, cualquier interpretación suya parte de una lectura gallinácea de los datos. Por eso se felicita razonablemente de que el PP haya obtenido ocho consejeros, y como todos sus compañeros de corporación, prefiere ignorar que más del 41% de los tinerfeños prefirió abstenerse. Más de 285.600 ciudadanos. Si se le suman los votos en blancos y los nulos, más de 300.000 tinerfeños rechazaron apoyar cualquiera de las candidaturas presentadas en mayo de 2021 al Cabildo Insular. Por supuesto, existen peores registros. En Granadilla la abstención alcanzó el 45,7%, en Adeje el 58,4% y en Arona nada menos que el 61,2%.

El rajoyismo, ese sociolecto político diseñado para tener el mínimo contacto posible con la realidad, significante sonriente para un significado nulo, contribuye a esta atonía. ¿Qué contenido político y programático tiene la derecha española para Tenerife? ¿Cuál es su oferta, aparte de ser fiable para los que se fían de ella? En sus objetivos y sus retóricas, ¿qué la diferencian de Coalición Canaria, incluso del PSOE? Por muy atentamente que uno escuche al señor Afonso no detectará ningún matiz diferencial. Lope Afonso y sus compañeros quieren que Tenerife avance, que Tenerife prospere, que Tenerife sufra menos desempleo y pobreza, que Tenerife disfrute unos servicios públicos que funcionen admirablemente, que Tenerife sea limpia, resiliente, ecosostenible, cuqui y friendly, que Tenerife conserve sus tradiciones, empezando, claro está, por las romerías, de las que como buen político tinerfeño el señor Afonso no se pierde ninguna y se toma disciplinadamente su chuleta de cochino carbonizada, su roquilla pétrea y su vasito de vino azufrado.

Un magnífico ejemplo de lo que comento es la política cultural. La dirige –es un decir– José Carlos Acha, un hombre que empezó en política en aguas coalicioneras pero se mudó al PP en busca de horizontes más prometedores. En alguna ocasión, entre la conquista de Tenerife y la retirada de Ricardo Melchior, al señor Acha le endilgaron algún cargo relacionado con la política cultural, y desde entonces es considerado un especialista en la materia.

Es cordial, es afable, no quiere molestar a nadie y solo pide humildemente, a cambio, que nadie le moleste, por ejemplo, haciendo preguntas incómodas. El PP, como el resto de los partidos concurrentes, no tenía ninguna oferta cultural en las pasadas elecciones locales, si excluimos un vago cúmulo de abstracciones y lugares comunes. Acha se dedica a administrar esa nadería, o más exactamente, a servirle de mascarón de proa con corbata para ser fotografiado en cada acto público bueno, bonito, barato. O no.

Lope Afonso es ya el presidente del PP de Tenerife. Ahora solo queda saber lo que es el PP de Tenerife. Averiguarlo será un arduo proceso que durará un poco más que un congreso triunfal.