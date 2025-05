El cine y la vida

En el cine el policía dispara y la bala impacta limpiamente en el arma del asesino, que salta por los aires. Pasaba también en las viejas películas del ‘salvaje Oeste’. Pero en la vida real no es así. En la calle, el policía, por muy entrenado que esté, tiene el pulso y la adrenalina disparatados y actúa bajo el impulso innegociable de la propia supervivencia. En las galerías de tiro los blancos son de papel y se disfruta de silencio y concentración. Entre los gritos, el miedo y la tensión, es difícil disparar con precisión, aunque sea a unos pocos metros de distancia. De hecho es un peligro.

No me sorprende la que se ha liado con la desgraciada muerte de un joven gambiano en el exterior del aeropuerto de Gando. En nuestra sociedad, como en las sabanas de Africa, los cadáveres no permanecen mucho tiempo solos. Sirven de sustento a otras especies especializadas. Da igual que sean doscientos seres humanos ahogados o un chaval abatido a tiros. Siempre aparece alguien en ese nicho de oportunidad mediática.

El gobierno de Gambia, un país cuya tasa por muertes violentas es diez veces superior a la de España, ha pedido que se investigue la muerte del joven Abdoulie Bah abatido por la policía en el exterior de la terminal internacional del aeropuerto de Gran Canaria. Lo ha hecho también algún partido político canario cuyo líder tiene viejas cuentas pendientes con la policía española. Y lo han hecho colectivos migrantes que se han manifestado ante la delegación del gobierno. “Cinco tiros no eran necesarios”, vi que decía una de las pancartas. ¿Con uno se habrían sentido mejor? Me pregunto si es una crítica al gasto excesivo de balas o una mala redacción.

La realidad es que todos están pidiendo algo que ya les ha sido concedido. La muerte de un ser humano en nuestro país abre siempre una investigación judicial. Y los disparos de la policía o cualquier actuación donde haya ciudadanos lesionados —no te digo muertos— pasa también por el tamiz de un departamento interno de la Policía que determina si se actuó de acuerdo a los protocolos. El mosso de escuadra que abatió a cuatro personas en Cambrils —a uno le vació el cargador de su subfusil y a otros tres les disparó con el arma reglamentaria— fue distinguido por cargarse a cuatro terroristas —también eran personas— que iban armados con un hacha y unos cuchillos. Pero fue investigado. Nadie se escapa de eso.

Por toda Europa hemos tenido casos de ataques con arma blanca. Hace solo unos días, en Alemania, una mujer trastornada apuñaló a doce personas en una estación de tren en Hamburgo. Los ciudadanos hemos sido desarmados por el Estado y no podemos defendernos. Somos víctimas indefensas. Los policías sí van armados tienen el monopolio del uso de la fuerza. Son las reglas.

Si alguien quiere encontrar la causa de la muerte del joven gambiano lo tiene fácil: fue el arma blanca que portaba. Porque era inevitable que la policía relacionara el cuchillo con un posible atentado. A pesar de su comportamiento nervioso y agresivo no habría sido abatido si no fuera por el arma. La pregunta muy pertinente es por qué la policía de un aeropuerto carece de armas no letales para abatir a alguien peligroso.