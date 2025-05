Una imagen de varias viviendas en construcción. / EP

«Rebelión urbanística», iniciada por una docena de oficinas técnicas municipales (Santa Cruz, Las Palmas, Haría, Puerto del Rosario, Arona, Guía de Isora , Granadilla, Güímar, La Laguna, Tacoronte, Los Realejos y Buenavista), el 90 % de los expedientes de Canarias y que no han consensuado con sus corporaciones locales. «Rebelión» que cuestiona la legalidad del Decreto Ley de abril del 2025, para tramitación de licencias e impulso a la construcción de viviendas, de las Consejerías de Obras Públicas y Vivienda y de Política Territorial del Gobierno de Canarias, con informe favorable del Consejo Consultivo.

«Rebelión» liderada por la arquitecta de Puerto del Rosario Ornella Chacón, que fue consejera de Obras Públicas en el pacto CC-PSOE y como socialista majorera, presidenta de Puertos del Estado en Madrid, nombrada por José Luis Ábalos, de donde dimitió tras una comprometida gestión.

«Rebelión» donde los funcionarios se sitúan en posiciones imposibles, mientras señalan que el Decreto Ley es una clara amenaza a los principios de intervención urbanística, que ponen en manos de personal ajeno a los ayuntamientos procedimientos de extraordinaria relevancia. Dicen que ellos actúan en salvaguarda de los interese generales, son garantía de objetividad, de imparcialidad e independencia. Que podríamos creer si tardaran los tres meses a que les obliga la ley y no los 2-3 años que consumen. Se han convertido en una amenaza al interés general del ciudadano. Demuelen la aplicación de la vigente Directiva Bolkestein y su legislación nacional, suprimiendo seguridad jurídica, economía y plazos.

«Rebelión» que el Decreto del Gobierno en su exposición de motivos justifica dada la «situación insostenible» al incumplir los plazos para resolver (3 meses). Desincentivar la iniciativa empresarial, por estar obligados a realizar una política de viviendas urgente, públicas, protegidas y privadas, Con ello incumplen con sus inversiones y acumulan riesgos de reclamaciones patrimoniales. Que ahora el «corporativismo de los arquitectos funcionarios», pretende reservar para si a pesar de su caótica gestión. Y ello cuando además los informes técnicos municipales son realizados por Arquitecto Técnicos, que carecen de competencia profesional para ello. El decreto es de aceptación voluntaria según convenio, y el gobierno reconoce que no se fía de sus técnicos.

«Rebelión» que no podemos sustanciar sólo en los técnicos. Problemas complejos precisan soluciones a su altura, donde el déficit acumulado desde el año 2000 ha distorsionado las soluciones, que requieren estrategia público-privada consensuada y dotación de medios económicos. Obliga al Gobierno a gestionar ante Madrid, el «silencio positivo» de los proyectos, dotar de seguridad jurídica a la Planificación, conforme a la «Agenda Urbana Española» y modificar la Ley de Vivienda nacional del 2023 que plegó los derechos del propietario a los del inquilino. Con ello en toda España se expulsó en 40% de la vivienda del alquiler. No podemos olvidar que la «solución de la vivienda es de oferta» y esta arrastra la gestión de su suelo, una burocracia imposible, inseguridad jurídica y costes, como vemos en la desafortunada nueva Ley del Suelo en tramitación. Nos dicen que simplifica y abarata, cuando nos lían aún más y encarecen el producto. Todas ellas parten de ser «normas no participadas», realizadas por políticos y sus funcionarios sin transparencia; por quienes no están en el mundo real y desconocen sus dificultades efectivas.

«Rebelión» que nos devuelve al escalón municipal. Para poder tener licencias en tres meses, el informe técnico municipal tiene que hacerse en un mes. Para ello es esencial que la intervención técnica municipal se centre en atender los actos propios, sin invadir las responsabilidades y competencias de los técnicos redactores. Además de ello acomodarse a la «Ley de Procedimiento Administrativo», evitando las sucesivas y reiteradas correcciones al gusto, que no estaban en el informe inicial. Crear una cultura de resolver al servicio del ciudadano , que vemos se aplica con las mismas leyes de forma diferente según municipios, islas y provincias. Como dicen «crecen las naciones mientras mantienen el espíritu innovador, comercial y empresarial, mantienen el espíritu de frontera y contienen a sus burocracias extractivas». Las nuestras se encuentran además en estado de «rebelión».