Sí se puede

La Palma, La Gomera y El Hierro tienen problemas opuestos a los de Tenerife. Aquí padecemos los del éxito económico del turismo y los servicios. O sea, los del crecimiento. Allí, todo lo contrario, los del estancamiento. En esas islas hay poca población (apenas ciento veinte mil personas) y poco turismo. Y el grado de afección del territorio es, por tanto, muchísimo menor.

Los que defienden que Tenerife tiene un límite –porque es en esta isla donde existe mayor crispación, Gran Canaria al parecer es un oasis de paz ecológica– pretenden topar el número de visitantes porque piensan que es insostenible. Y siendo sinceros, si tuviéramos que elegir un sitio para vivir probablemente el modelo de La Palma sería mucho mejor que el nuestro.

Pero, claro, en la vida todo tiene un precio. La riqueza de Canarias está en unos 56.000 millones al año, de los que el turismo es responsable de 24.000 millones. Si decidimos cargarnos eso, la primera conclusión es que tenemos que conseguir a alguien que nos mantenga. Ese es el modelo de las Islas Verdes. El Estado del Bienestar que disfrutamos, los diez mil millones que pagan empleados públicos –sanitarios, educadores, funcionarios…– no se financian solo con las transferencias que vienen del Estado sino también con la recaudación fiscal en Canarias.

En una misma frase no se puede decir, desde el imperio de la lógica, que quieres menos turistas y más médicos en la Sanidad pública. No se puede afirmar, en una tierra que mueve 22.000 millones de masa salarial, que no se reparte la riqueza que genera el turismo porque la evidencia en contra es aplastante. Nuestras exportaciones apenas pasan de tres mil millones frente a unas importaciones que suman 24.000 millones al año. ¿Cómo creen que se equilibra la balanza comercial?

Se puede frenar el crecimiento turístico. Sin problema. Pero si lo hacemos debemos ser conscientes de que estaremos frenando el bienestar. Cuando Canarias no tenía turismo, en los tiempos de Maricastaña, esta tierra era mucho más pobre, analfabeta y subdesarrollada. Y si algo nos ha permitido levantar el pico ha sido el éxito del modelo vacacional y del comercio. Al comercio llevamos poniéndole palos en las ruedas desde que renunciamos a las franquicias. Ahora le toca al turismo. Somos una excelente empresa de demoliciones.

La última manifestación contra eso que llaman «modelo turístico» en Tenerife ha tenido menos respaldo que la primera. Tal vez porque algunos de los grupos que la promueven se vinieron arriba, asomando la patita, y se posicionaron contra el actual modelo capitalista y liberal como una «máquina de generar desigualdad». Pues el otro, el del socialismo irrestricto, ni te digo. Pero el de la crítica a los turistas ha calado. Aunque se alimente de las colas de las autopistas, la saturación de la Sanidad o el vertido de aguas fecales al mar, donde los visitantes tienen menos que ver que los residentes. Como en la destrucción del territorio. Más que los hoteles, los causantes de destrozar la Isla somos los que vivimos aquí, que invadimos las medianías y las costas con la autoconstrucción. Pero la verdad hoy es una mercancía averiada. n