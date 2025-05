La que está cayendo

El líder populista simplifica. Encuentra atajos en el camino hacia el pueblo llano. El Franco más sangriento, el de comienzos de su dictadura, se inventó el comodín de la «conjura judeo masónica». La nueva España, o sea, él, estaba en el punto de mira de oscuras fuerzas que pretendían acabar con el régimen; o sea, con él. Cualquier revés, desastre o contestación internacional de las democracias horrorizadas formaban parte de siniestras conspiraciones para bichar el mundo feliz construido sobre las bayonetas de un golpe de estado y una cruenta guerra entre hermanos.

Salvando las distancias temporales y políticas que median entre el momificado general golpista y el rutilante presidente de la democracia española, el relato de las conspiraciones permanece vivo. Lo que demuestra que es transversal y atemporal. Perfectamente capaz de florecer en cualquier ecosistema político. Ahora mismo la filtración de los mensajes privados entre Sánchez y Ábalos fue primero una filtración de la UCO de la Guardia Civil aunque después se haya comprobado que uno de los intervinientes, Ábalos, es el principal sospechoso. El caos que se ha liado en los trenes de Alta Velocidad fue una acción premeditada de unos ladrones de cable seguramente facciosos. El gran apagón fue primero, no podía descartarse, un ciberataque y ahora, en palabras de la ministra, un fallo humano —en un sistema automatizado— o un sabotaje de las propias empresas eléctricas. Y los casos judiciales abiertos contra el ex ministro, el hermanísimo, el fiscal general o la mujer de Sánchez no son otra cosa que una conspiración de los jueces, un lawfare —la utilización política de la Justicia— por parte de magistrados de ultra derecha.

Para cada desastre o escándalo, hay una conjura que lo explica. Es un comodín que Moncloa saca en cada mano perdida acusando a la oposición de denigrar la imagen de España en el exterior y erosionar la democracia utilizando casquerías. Y todo, absolutamente todo, forma parte de un plan de la derecha reaccionaria para defenestrar al presidente y detener la agenda progresista del Gobierno.

La desmemoria impide apreciar que todas las oposiciones en este país han sido iguales. Que la derecha fue desleal con Felipe González con el caso GAL. Que a la izquierda socialista le importó un higo la imagen externa de España con el hundimiento del Prestige y la marea negra que invadió Galicia o con los casos de corrupción «insoportable» que acabaron con la presentación de una moción de censura contra Mariano Rajoy que defendió en el Congreso —maldita sea, qué mala suerte— el propio José Luis Ábalos.

Que los jueces, los ladrones de cable, los empleados de la red eléctrica y los trabajadores de los Paradores se hayan conjurado como Fuenteovejuna, todos a una, resulta difícil de digerir. Como en el caso del conductor que escucha por la radio que hay un vehículo circulando en dirección contraria, el Sanchismo grita «¡Uno no! Son todos». Al desgaste del periplo judicial de personas próximas al presidente se ha unido el desastre del apagón y el caos en la red ferroviaria. A perro flaco todos son pulgas. Pero ahora, además, se incorporan al relato del hundimiento los mensajes privados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, que este último guardaba por si algún día querría escribir unas memorias. La excusa tiene bemoles.

A través de estos mensajes emerge el Sánchez en pantuflas, el que llama pájara a una de sus ministras, maltratador al que fuera su vicepresidente y tocapelotas a sus barones. Lo normal cuando se habla en la intimidad. Pero queda fatal cuando le da la luz del día. Existe un miedo indisimulado en el entorno del presidente a que sigan saliendo cosas peores en la venganza del Ábalos defenestrado. Aunque no se sabe muy bien que puede ser peor que un ministro organizando orgías y saraos cuando España estaba encerrada por la pandemia, un fiscal que borra mensajes para que no sean evidencias o una familia que utiliza su influencia para convertirla en beneficios. La próxima no se irá cinco días a reflexionar, sino cuarenta años.