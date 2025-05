¿Por qué Sánchez no estuvo en Kiev?

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante un acto en Kiev con el primer ministro polaco, Donald Tusk (i); el primer ministro británico, Keir Starmer (2i); el presidente francés, Emmanuel Macron (2d); y el canciller alemán, Friedrich Merz (d) / Kay Nietfeld/dpa

A juzgar por la sesión de control al Gobierno del miércoles, los wasaps de Pedro Sánchez son el gran problema. Quizás sí, doctores tiene el PP. Pero España está en Europa y su presencia en las grandes decisiones europeas será determinante. Aznar entró en el euro, quizás su gran acierto, pero luego creyó que podía cortocircuitar a Bruselas apoyando la invasión americana de Irak. Fue su gran error, que llevó seguramente a que el PP perdiera las elecciones de 2004. Zapatero y Rajoy cumplieron, pero su peso en Europa fue… pálido. Con Sánchez es otra cosa. Es el primer presidente que conversa con normalidad –en inglés y sin intérpretes– con los líderes europeos, su relación con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, parece estrecha y fue uno de los motores del plan de regeneración para superar la crisis del covid, que se llegó a definir como el «momento Hamilton» de la UE.

Pero una foto de la reunión en Kiev del sábado 10 de mayo de cuatro líderes europeos –el francés Macron, el alemán Merz, el polaco Donald Tusk y el británico Starmer– para apoyar a Zelenski frente a Putin me sorprendió. ¿Por qué no estuvo Sánchez, cuando con la ayuda de Josep Borrell –hasta hace poco, ministro de Exteriores de la UE– ha actuado respecto a Ucrania en gran sintonía con Bruselas y la OTAN?

La Gran Bretaña de Starmer no está en la UE, pero tiene armamento nuclear. Un dato que indica que a veces las realidades pesan tanto como las instituciones. Que Europa respalde a Zelenski frente a Putin en un momento clave, cuando Trump parece primar su relación con Moscú pese a la invasión de un país soberano que, a cambio de la independencia, cedió a Rusia su armamento nuclear, es un hito muy relevante. Atestigua la voluntad de existir (y unida) frente a Putin y Trump. ¿Por qué no estuvo Sánchez en Kiev? ¿Sigue siendo España un país de segunda en Europa?

Claro, una presencia a cuatro en Kiev puede ser solo un hecho puntual, pero mi sorpresa se convirtió en inquietud cuando vi que, ya antes de la reunión, el economista liberal francés Alain Minc, asesor de gobiernos y grandes empresas –hace años fue consejero de CaixaBank– decía a Le Point: «en Europa se está formando un directorio informal de cuatro países: Gran Bretaña, Francia, Alemania y Polonia. No Italia, por Giorgia Meloni… ni España, porque Sánchez cree que no hay riesgo de que Putin atraviese los Pirineos». ¡Un directorio europeo a cuatro sin Italia y sin España!

En otro momento, Italia habría estado porque es país fundador de la UE y ha tenido presidentes de la Comisión. Hoy Italia sigue contando, pero su partido gobernante es de extrema derecha y, aunque sobre Ucrania Meloni ha sido tajante, no forma parte de la centralidad europea. ¿No puede España estar en el incipiente directorio si no está Italia?

Pero Sánchez no es un político fácil de arrinconar. No quiero pensar, ni por un momento, que su ausencia fuera por descuido. O por no molestar a Yolanda Díaz o a Ione Belarra, que vienen a acusarle de haberse sumado al «partido de la guerra» y hablan de salirse de la OTAN. ¿Entonces? Bueno, cierto que el peligro ahora está en el Este y Polonia es más central que España y además gasta más en defensa. Cierto, que España cumplirá con el 2% del PIB que exige la OTAN, pero tergiversando y sin llevarlo al parlamento porque Sumar, el socio de gobierno, no lo votaría. Cierto que España tiene un PIB inferior al de Italia –pese a que crece más– y que una parte del Gobierno cree que la paz es solo cuestión de diplomacia y de ablandar a Putin, que el gasto militar es superfluo y que España debe seguir como antes de la invasión.

Y cierto también que el PP, la alternativa a Sánchez, está condicionado por un partido como Vox, asociado a Orbán, más cercano a Rusia y aún más alejado que Meloni de la centralidad europea. Tanto los aliados de Sánchez como los de Feijóo no tienen buen cartel en Bruselas. Y así no podemos estar en el directorio por delante de Italia. Ni de Polonia, que tiene un PIB inferior, pero que gasta mucho más en defensa.

Sánchez no explicará por qué no estuvo en Kiev. Y Feijóo no preguntará. Merz tiene de socio al SPD y ha aislado a la AfD. Y en Varsovia, Donald Tusk ha expulsado a la extrema derecha del poder.