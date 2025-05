Si uno pudiera sintetizar todas las sentidas patujadas que ha escuchado por la muerte de José Múgica al borde de los noventa años saldría algo así: “su vida personal fue, en realmente, su mensaje político más poderoso”. Me parece que aquí hay un malentendido. Suele ocurrir con los hombres y mujeres famosos, admirados, idolatrados: los convierten en una caricatura que termina suplantando al original. La fascinación por la humildad material de un (fugaz) poderoso confunde a millones de personas. Un presidente que vive en una modestísima chacra con su mujer y una perra con tres patas. Un jefe de Estado en cholas que dona el 90% de su sueldo. Como le ocurría al propio Mújica, me cuesta imaginar lo que de admirable encuentran tantos en esta circunstancia. No, lo admirable de José Mújica no son sus camisas sin planchar y sus sillas de metacrilato, sino una experiencia política personal que transformó en estrategia nacional para estabilizar democrática un país y cohesionar su sociedad. Una ascesis cívica que atravesó todas las ilusas idioteces del guevarismo revolucionario, se elevó sobre ellas y vino a descubrir que la democracia representativa era el marco conceptual y político más tolerable para hacer a única política posible: la política reformista. Después de las brutalidades de la prisión, después de la humillación y de la tortura, después de los compañeros asesinados y de masticar el odio como quien mastica su propia entraña, la mayoría pediría venganza. Mújica no lo hizo. Mújica se puso a hacer política para romper el ya obsoleto bipartidismo del Uruguay y agrupar toda la izquierda en un frente amplio con un programa identificable con la socialdemocracia. Es el caso excepcional de un hombre que derrotó a los crueles horrores de la dictadura y descartó las sangrientas idioteces de la revolución. Y esa es su grandeza. Mandela tampoco quiso venganza. A los que se escandalizaron porque durante sus cinco años al timón Mandela no promovió grandes cambios en Sudáfrica cabe decirles que consiguió un milagro: impidió una guerra civil que hubiera costado cientos de miles de muertos deslegitimando dentro y fuera del país a la nueva república. Solamente eso. Nada más que eso.

El gobierno de Mújica aprobó el autocultivo y la venta de marihuana en farmacias, legisló el matrimonio homosexual y despenalizó el aborto. Asimismo impulso programas sociales para amplias mayorías. Algunos se consolidaron y otros no. Sus dos primeros años conservó e incluso aumentó su respaldo ciudadano. Después se produjo cierta decepción, precisamente, cuando la economía uruguaya recibió inversiones públicas --y sobre todo privadas – importantes, con estímulos fiscales del gobierno del Frente Amplio. Su vicepresidente, Danilo Astori, después ministro de Economía con el presidente Tabaré Vázquez, era un obseso de los equilibrios presupuestarios. Mujiquistas y astoristas se enfrentaban en las sombras de palacio presidencial, y solían perder los primeros, porque Mújica no lideraba el Frente Amplio ni controlaba a todos sus diputados. Su popularidad era muy baja cuando acabó su mandato en 2015: sueldos estancados, inflación poco controlable, servicios públicos ineficientes, promesas incumplidas. Y, sin embargo la izquierda volvió a ganar las elecciones.

Recuerdo los comentarios de Mújica sobre sus compañeros, los líderes de la izquierda latinoamericana, que siempre circularon entre el sarcasmo, la compasión y la discreción silenciosa, con la excepción de Lula, al que admiraba. Aun así intentó levarse bien con todos, especialmente con los argentinos, por más que pueda sospecharse que no soportaba a los Kirchner. Hugo Chávez, un enloquecido, Rafael Correa, un pedante, los Castro, un lastre para cualquier progresismo republicano en el continente. Generalmente se calló. Sospecho que le producían melancolía, y a veces algo de exasperación. Dos sentimientos que rechazaba, como cualquier persona decente.