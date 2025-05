El turismo, solución y problema

Un señor mayor, muy alto, de sonrisa irónica y exquisitos modales, se me acercó para preguntarme de golpe, mientras esperaba sentado a que mi perro dejara de olisquear al universo, que me parecía la ecotasa. Le dije que no tenía ni idea, como todo el mundo. El señor pareció algo decepcionado. Pero no quise mentirle. La ecotasa es, como significante, un artilugio antiguo: se remonta al siglo anterior. Nunca tuvo mucho arriago entre nuestra élite política. Recuerdo perfectamente una discusión con Román Rodríguez. El por entonces presidente del Gobierno autónomo no era demasiado partidario. A su juicio – y muy probablemente tenía razón- eran necesarias medidas más estructurales: moderar el crecimiento turístico y girar la oferta a un turismo de más calidad. Poco después, hacia mediados de su legislatura, se inició el diseño de las directrices de Ordenación General y del Turismo., víctimas de fricciones judiciales que llevaron al Gobierno de Rodriguez – un gobierno de CC, vicepresidido por Adán Martín, y con el apoyo del PP – a aprobar la ley de Medidas Urgentes de abril de 2003. La normativa establecía que no se podría construir hasta 2006, y a partir del 2007 únicamente se podría hacer un máximo de un 1% de las plazas disponibles. Caro que no se contaba con las miles de licencias urbanísticas concedidas por los ayuntamientos antes de la aprobación de Medidas Urgentes. Por ayuntamientos coalicioneros, socialistas y conservadores. Fue un estrepitoso fracaso. En 2007 le ley, de facto, decayó, y la feroz crisis que nos golpeó en 2008 despojó de cualquier atractivo el intento del Gobierno de Rodríguez. Los promotores y empresarios turísticos lloraron las lágrimas de todos los cocodrilos africanos y continuó y continúa la escalada, salvo el breve apocalipsis de la pandemia de covid entre 2020 y 2021.

Recuerdo la experiencia de las directrices de ordenación territorial y del turismo porque hasta hoy ha sido el intento más determinado (aunque frustrado y frustrante) de planificación turística de Canarias. Y sin planificación turística – una planificación que debe incluir una moratoria de cuatro o cinco años –no es ampliable un turismo de calidad y auténticamente sostenible. Sin una planificación que establezca límites severos a la capacidad de carga de municipios y comarcas, sin calidad en el servicio profesional, sin exigencias técnicas rigurosas en materia de sostenibilidad, los ingresos del turismo no podrán socializarse. No lo harán, desde luego, a través de una ecotasa, sino de la planificación territorial, de mejores sueldos, de tomar medidas valientes en movilidad, de gestionar los ingresos fiscales del turismo más inteligentemente para que, por ejemplo, la tasa de paro en Granadilla de Abona no llegue al 12% en pleno boom de visitantes y actividad hotelera. Porque sencillamente no se puede seguir creciendo a este ritmo. Ni a ninguno. Estamos en el mismo límite: a pocos pasos de que el turismo muera de éxito. Gran Canaria, Tenerife o Fuerteventura no pueden soportar un millón de turistas más al año. Sin turismo –es cierto – no podemos vivir pero sin racionalizar y tecnologizar rápidamente su crecimiento podemos caer en la ruina y sin ninguna alternativa válida de desarrollo. Y no es fácil hacerlo. Pero no creo que sea mucho más difícil que se nos permita una ley de Residencia en Canarias. Domesticar el turismo – entender que no puede seguir creciendo y engordando como un niño mimado --es la mejor política residencial que podemos disfrutar.

La popularidad de la ecotasa en los últimos años proviene más de la voluntad de castigar simbólicamente al turista que de sus imaginarias virtudes redistributivas. Más difícil resulta – y con mayor coste político – atacar la raíz del problema del turismo: nuestra única solución y nuestro mayor problema.