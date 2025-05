Dos cardenales escuchan al papa León XVI durante su discurso al Colegio Cardenalicio.

No creo que fuera el esperado. Igual llevaba, para los expertos vaticanistas, poco tiempo como cardenal para que los demás lo consideraran el idóneo. Y, sin embargo, la realidad vuelve a dar la razón a quienes confían en que del Cónclave sale lo que Dios quiere para el ahora y el aquí de la Iglesia en la historia. Un Papa extraordinariamente preparado, intelectual y espiritualmente; un hombre en el que el mundo se convierte en identidad: ciudadano norteaméricano por nacimiento, ciudadano de peruano por más de 30 años de vida pastoral en el país, descendiente de emigrantes franceses e italianos por parte de padre y españoles por parte de madre. Un hombre de mundo atento a lo concreto. Matemático, filósofo, teólogo, jurista… ¡Quién va a negarle valor al grito agradecido al Papa Francisco por dirigir a la Iglesia hacia la cultura del encuentro y del cuidado, al anuncio de Cristo atento a las necesidades de los excluidos! Un grito por la paz y la reconciliación universal. ¡Qué providencia la de Dios! León XIV es el nombre que ha elegido. Sean los que sean los motivos que le motivaron, a mí me suena al anterior Papa que llevó el nombre de León, padre de la Doctrina Social de la Iglesia, y de la cuestión obrera tan distanciados entonces de la vida de la Iglesia. Es un guiño, sin duda, a la lucha por superar esta cultura del descarte en la que estamos situándonos como sociedad.

Igual que la pluralidad se hace presente en sus orígenes familiares, el diálogo aparece reflejado en su formación intelectual. La ciencia y la fe, la filosofía y la teología, la complejidad social y la realidad jurídica… Una formación verdaderamente amplia y tan interdisciplinar como la misma verdad. El amor a la verdad genera la necesidad de estar a la escucha de quienes indaguen lo real, cualquiera que sea la disciplina propia y la del otro. Si no nos sabemos enriquecer con la mirada del otro, si solo leemos el único libro creyendo que es la única verdad, si no escuchamos, el diálogo es un fantasma. Y los fantasmas no son reales.

La espiritualidad también se encarna en esa realidad plural de la que venimos hablando. Un religioso hijo de San Agustín, que tiene la unidad en todo como criterio de vida y lema episcopal. Un hombre puente. Un puente de diálogo en la mochila que carga como instrumentos biográficos. Como el mismo lenguaje de las matemáticas o de la música que, en cualquier región del mundo, es único y el mismo. Creo sentirme bendecido por la providencia, como toda la humanidad, con el nuevo sucesor de Pedro. Porque si algo necesitamos en la siga y el mundo, son constructores de puentes. Con la claridad de saber ubicarse adecuadamente en las orillas de lo otro para generar espacio de encuentro. La fraternidad nace de la conciencia de ser hermanos, aunque no logremos ser amigos. La fraternidad es la antesala de la amistad social posible entre todos. Sí que estamos de anhorabuena.

Pero más allá de lecturas políticas coyunturales, fue su casi inapreciable lágrima luchando por ser evitada la que se convirtió en elocuencia para muchos. La ternura sentiente de una razón que acepta asumir una misión que le excede. Me conmovió.

Quizá la elección de León XIV nos recuerde que la verdadera grandeza reside en la capacidad de construir lazos, de tender puentes donde antes solo había muros. Su rica historia personal, tejida con hilos de diversas culturas y saberes, se presenta como un símbolo de la humanidad que anhelamos: una en la diversidad, unida por la búsqueda de la verdad y el compromiso con el bienestar de los más vulnerables. En este nuevo pontificado, resuena con fuerza la invitación a abandonar la cultura del descarte y a abrazar, con valentía y ternura, la cultura del encuentro y del cuidado mutuo que tanto necesita nuestro tiempo.

Así, la figura de León XIV emerge como un faro de esperanza en un mundo sediento de diálogo y reconciliación. Su trayectoria vital y su sólida formación intelectual y espiritual nos invitan a mirar más allá de las fronteras, a escuchar con atención las voces diversas que claman por justicia y paz. Que su pontificado sea un tiempo de gracia, donde la fraternidad deje de ser una aspiración para convertirse en una realidad palpable, construida día a día con gestos de cercanía, comprensión y amor. ¡Estamos, sin duda, ante un tiempo nuevo, lleno de promesas!