Más espacio para la Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife

Detalle del ambiente de la Feria del Libro, este viernes 2 de mayo. / Arturo Jiménez

Lo de asistir a las ferias resulta muy entretenido, saludo a amigos y amigas, me divierto, las recorro, compro algún libro sobre todo para ayudar a su autor, y, si además lo leo y me gusta, pues mejor que mejor. No es lo mismo cuando te atreves a presentar un libro y te sientas solito en la esquina de un stand con tus libros sobre una mesa esperando que alguien te pregunte por él para tener la excusa de contarle de qué va, y, si después lo compra al librero, pues aleluya.

Que sobre esto podría escribir un tratado de historietas, pues se puede dar el caso de un escritor acreditado y prestigioso, al que nadie compra un libro, y a su lado un@ youtuber ofreciendo textos de autoayuda a una juvenil cola interminable. Algo parecido le ocurrió hace unos años al escritor Álvaro Pombo, Premio Cervantes 2024. Puede suceder, pero lo importante no es vender más o menos, nadie vive de los libros de feria, salvo a quien obsequian con el Premio Planeta y un millón de euros, pero eso es harina de otro costal. Lo importante de acudir a una feria es disfrutar de ella, te compren o no.

Y ya puesto en la reciente Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife, aprovecho a trasladar algunas opiniones críticas recogidas de librerías, autores, editoriales, lectores y visitantes, siendo la más repetida el insuficiente espacio para una feria que, mejorándola, podría convertirse en la más importante de Canarias y una referencia de las ferias de España, puesto que el Parque García Sanabria ofrece un marco espectacular e idóneo para ello. Aunque vaya por delante que alguna veterana librería optó por no asistir dado el espacio muy limitado que le ofrecieron y la dificultad para acoger cómodamente a los autores para que puedan conversar con el público y a éste firmarle los ejemplares que solicite.

Del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no me puedo quejar, y de hecho pude participar en la feria gracias a la ayuda a última hora de una funcionaria muy amable, Mariana, para la gestión electrónica del proceso de inscripción, de tal forma que en la tarde del 1 de mayo pude presentar mi último libro, Historias de El Hierro y la Bajada de la Virgen, en el Espacio Cultural Luis Feria, con tanta suerte de afluencia de público que se generó un coloquio entre los asistentes que resultó enriquecedor. Igualmente, en los cuatro días que duró la feria pude firmar ejemplares en diversas ocasiones.

Supongo que el Ayuntamiento ha optado por continuar con la feria al mismo tiempo que otras actividades dentro de la importancia de las Fiestas de Mayo y la referencia al 3 de mayo en el 531 Aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, como las cruces, artesanía, plantas y flores, alimentación, folclore, etc., lo cual está muy bien porque se comparten recursos y costes. Y entiendo que la Feria del Libro se sitúe en esas fiestas de profunda tradición chicharrera, pero la realidad es que el espacio y lugar asignado es muy escaso.

¿No tiene suficiente entidad la Feria del Libro para hacerla autónoma, por ejemplo, en la cercanía del Día del Libro del 23 de abril y darle el espacio, comodidad y bienestar que merece?

Creo, además, que se debería prestar más atención a la literatura canaria y a la promoción de autores locales y noveles, sin detrimento de otras opciones, por supuesto. También a la literatura infantil y juvenil, a talleres de escritura y actividades en familia, echando en falta más mesas redondas y de debate e intercambio cultural entre escritores y tendencias, predominando en algún caso los autores nacionales e internacionales en detrimento de los canarios.

Y hay aspectos puntuales que no se pueden descuidar, como el solajero anecdótico que sufrimos quienes asistimos al aire libre al Espacio Cultural Ángel Guimerá.

Un sobresaliente merece la difusión informativa, fotográfica y digital de los contenidos de la Feria, sin olvidar la profesionalidad de sus trabajadores, la seguridad que en todo momento la ha caracterizado, y el civismo de sus visitantes. Muchas gracias a quienes la han hecho posible.

Y es que no se puede olvidar que el principal objetivo de una feria de libros es exhibir lo más destacado de la producción literaria, promocionar su lectura, y actuar de vía de comunicación y encuentro entre lectores, escritores, librerías y editoriales. n