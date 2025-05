Calle Castillo, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

La política municipalista de Santa Cruz de Tenerife y por extensión de Canarias, es heredera del impulso de las primeras elecciones democráticas de 1979-83, que ganó la UCD de Hermoso y Adán Martín, con 10 concejales de 27. En la segunda legislatura 1983-87, tras la debacle de la UCD en el 82, se integran en ATI ( Asociación Tinerfeña de Independientes) y ganan las municipales por mayoría absoluta, 16 de 27 concejañles, bajo el lema “Santa Cruz para Vivir”. Una victoria de este calibre fue fruto de anticiparse a las claves de desarrollo del momento. Ganaron las elecciones con el urbanismo, donde Santa Cruz fue modelo nacional con el PERI ( Plan Especial de Reforma Interior) del casco urbano, contra el “Plan de Volúmenes”, paso previo al PGO. La igualdad de todos los barrios impulsó la urbanidad del hoy Distrito Suroeste. El “Polígono del Rosario”, que reurbanizó el fenómeno descontrolado de las “parcelaciones ilegales”, que dio en los años 70 soporte a la avalancha emigratoria urbana y motivó la cesión de esta zona del municipio del Rosario a Santa Cruz.

Y lo que es más importante el “modelo de participación”, que entonces Adán Martín formulaba con políticas “de abajo –arriba”, donde el vecino se organizaba desde las asociaciones como intérprete del cambio, y eso funcionó urbana y políticamente. El éxito de ATI se trasladó a las AIC y de aquí a CC, que junto con el PSOE y PP, mantienen la “mesa de tres patas” de la política canaria, con el fiel de la balanza hoy en Casimiro Curbelo, ex del PSOE. Tanto Hermoso (1993-99), como Adán Martín (2003-2007) con CC fueron Presidentes de Canarias. Las nueva generaciones “subidas al coche oficial” cambiaron el modelo participativo, ejerciéndolo ya “de arriba-abajo”, triturando la participación democrática y con ella la transparencia. Lo vemos en el fenómeno de “Nueva Canarias”, segregación de CC, donde sus alcaldes han huido hacia un nuevo partido que quiere políticas “de abajo-arriba”; respuesta de unas bases abandonadas, que venían recibiendo las políticas como favores.

Se ha celebrado el 24 de abril, las “Iª Jornadas Internacionales CIUDAD 360º”,promovidas por el Ayuntamiento de Santa Cruz y la Fundación Moeve, cuyos objetivos van dirigidos a situarnos en el mapa de las ciudades “inteligentes y sostenibles”. El urbanista Carlos Moreno, formula su tesis de la “Ciudad de los 15 minutos”, abordando los tres desafíos “ecológico, económico y social”, sin reparar en que las cartas de desarrollo sostenible ya incorporan el cuarto, el “desafío cultural”, sin el cual no hay ciudad. Promover el comercio local, la vida comunitaria y los espacios públicos seguros. Encierra una contradicción cuando apuesta por reducir desplazamientos y reforzar la cohesión social. Nos quieren encerrar en casa donde recibir las doctrinas, encapsulados y como dicen “vivir y no circular”. El urbanista José María Ezquiaga (Ex decano de Arquitectos de Madrid), quiere situar leyes y normas a la altura de los nuevos paradigmas de cohesión social y resiliencia. Adaptarnos al cambio climático en colaboración multisectorial. Abogan por la regla 3/30/300, ver 3 árboles desde casa, tener un 30% de zona verde en el barrio y a 300 m. un parque público. Las “NetZeroCities” del “Programa Europeo de Neutralidad Climática 2030”, exigen calidad de vida, economía local, gobernanza colaborativa y abierta. Urbanismo woke, urbanismo impropio con género, que no existe ni va a ningún lado.

El alcalde José Bemúdez, apuesta por el cierre del anillo insular, zonas verdes y azules, transporte público, cohesión social y equidad. Evaluar los avances de forma transparente, con Cabildo, Autonomía y ciudadanos. Por los barrios, las tradiciones culturales y el tejido asociativo. Políticas urbanas de la mano del ciudadano y rendición de cuentas públicas. Carlos Moreno insistía en la participación ciudadana y en que la ciudad del futuro se construye con cercanía. Retornando al municipalismo de “Santa Cruz para Vivir”, del cual procede nuestro alcalde, la participación y transparencia se ejercen hoy del revés, “de arriba-abajo” y eso no funciona. Se aplican recetas dicen “sostenibles y públicas”, que se ofrecen enlatadas e imposibles de digerir por una ciudadanía que se siente ajena a las decisiones.