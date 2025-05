Olvidaron el gofio

Este es el mejor gofio de Canarias. / El Día

Hemos olvidado a nuestro superalimento, el mismo que sacó del hambre a miles de canarios en los tiempos aquellos de blanco y negro. Ese humilde guerrero de la nutrición sobrevive en silencio mientras las despensas se llenan de soldados de cartón con cereales azucarados de nombres extranjeros que tan bien nos venden en todos lados. Al gofio nadie le escribe. No sale en prime time, no se representa en superhéroes ni necesita dibujos animados para ser imprescindible. Pero ahí está: fuerte y noble pese a todo. Es necesario un ejército, sí, pero de nutricionistas, profesores y madres y padres que rescaten al gofio del rincón donde lo dejó la desmemoria y la inacción de muchas administraciones insulares y regionales que se acuerdan del gofio una vez al año. El Gobierno no pueden mirar hacia otro lado. Tienen la responsabilidad de apoyar de forma decidida al agricultor local que aún siembra trigo mirando al horizonte, al molinero valiente que sigue tostando el grano como aprendió de su abuelo, y al consumidor que elige gofio no solo por nutrición, sino por convicción. ¿Dónde están las campañas para promocionar el consumo de un alimento saludable tan nuestro como el gofio? ¿Dónde está la canariedad para elevar a nuestro producto estrella al lugar que se merece? En muchos lineales la bolsita de gofio se encuentra en la sección de las harinas, muchas de ellas tóxicas, de ahí la importancia de regular esa nomenclatura de nutrientes. Necesitamos cocineros que lo reinventen, publicistas que lo celebren, gobiernos que lo subvencionen y escuelas que lo sirvan a cucharadas junto a la leche del recreo, que ya algunas lo hacen. Queremos más gofio y menos Kellogg’s. En las mochilas de los niños se cuelan galletas envueltas en plástico mientras el gofio reposa en las estanterías de la cocina para el abuelo. Hemos permitido que el desayuno de nuestros niños sea un desfile de procesados y cereales de plástico de colores. Se hace indispensable incluir el gofio en los contenidos escolares no solo como alimento, sino como parte del patrimonio cultural canario. Talleres en colegios, visitas a molinos tradicionales, y actividades prácticas (elaboración de recetas con gofio) pueden acercar a los más jóvenes a su valor histórico y nutricional. También es fundamental rediseñar la imagen visual para hacerlo más competitivo y atractivo en el mercado global. Y, sobre todo, más cariño de nuestra clase política. El gofio alimenta y nutre la memoria colectiva, recordándonos quiénes fuimos para entender mejor quiénes somos. Es esa unión de generaciones, desde los guanches hasta las abuelas que aún lo mezclan con leche caliente o lo amasan con miel y plátano. El número de molinos ha disminuido considerablemente en las últimas décadas, con un sector que afronta dificultades como el relevo generacional, la competencia de productos industriales y los costes de mantenimiento. Pero si no lo consumimos, acabarán desapareciendo los molinos de toda la vida. A veces pecamos de una forma de amnesia cultural, suave pero persistente, que nos lleva a infravalorar lo nuestro mientras aplaudimos lo ajeno con entusiasmo. En un tiempo en que las identidades locales están en riesgo de diluirse en una cultura global cada vez más uniforme, recuperar el respeto profundo por nuestros símbolos es un acto de resistencia y de afirmación.

@luisfebles0c