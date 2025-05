Orgullo del fracaso

Nuestro Pedro, Sánchez naturalmente, no conoce límites en su vocación de magisterio. Ayer en el Congreso de los Diputados realizó una tesis doctoral –para que luego digan que las copia– sobre cómo convertir el agua en vino. O sea, el fracaso más estricto en motivo de orgullo.

Contra el sentido común, contra la lógica y si hace falta contra la Ley de la Gravedad, el presidente de un país que ha padecido un apagón eléctrico y un caos ferroviario se ha pavoneado por la eficacia y la modernidad de la gestión de su Gobierno. Si no lo veo no lo creo. Pero fue así, casi literalmente. Solo el tono de pulpo congelado del líder de la oposición, siempre correcto pero falto de vida, fue comparable, por debajo, al ejercicio de cinismo oficial. Pero, como diría Sánchez, qué son cinco muertos a causa del apagón comparados con ocho mil que causa el cambio climático. Qué son medio centenar de muertes comparadas con la extinción de los osos polares. Qué son.

Los miembros de la asamblea legislativa de este país salieron igual que entraron: sin ninguna explicación oficial de lo ocurrido con el cero energético; algo excepcional en una nación moderna. La causa del apagón será como el asesinato de JFK, un misterio al que ni siquiera responderá el tiempo. Para Sánchez, que es partidario de los relatos simples, no hace falta investigar: la culpa la tienen los ultra-mega-súper ricos propietarios de las empresas eléctricas. Los malvados capitalistas. Los dueños de las nucleares que, sin embargo, ganan más con las renovables, de las que también son dueños.

Queda para la anécdota que el presidente haya dicho otra enorme falsedad desde la tribuna de oradores. Embebido en su feroz defensa de las renovables el presidente afirmó tajantemente que España no puede apostar por la energía nuclear porque no tiene uranio. «Hablan de las centrales nucleares y poco hablan de que en España no hay uranio y por tanto tendremos que importarlo. ¿De dónde señorías?», afirmó Sánchez públicamente. Y uno se queda con la boca abierta como una caballa.

España sí tiene uranio. Claro que lo tiene. De hecho es el tercer país europeo con más reservas de ese combustible esencial para la producción de energía atómica. Lo que ocurre es que su extracción está prohibida desde el año 2021 porque el Gobierno de Sánchez –lo que ya nos indica que su afirmación no parte de la ignorancia– lo prohibió en su Ley de Cambio Climático. La energía nuclear, de la que se abastecen países como Francia o Alemania, no emite contaminantes a la atmósfera. Sin embargo, en España se sigue permitiendo la extracción de carbón o la compra de ingentes cantidades de derivados de los hidrocarburos. Intentar entender estas contradicciones de la iglesia de la calentología progre está fuera del alcance de la lógica.

El debate no puede ser nucleares sí y renovables no, o viceversa. Esa es una discusión de trileros. El problema es cómo transitar de forma segura y escalonada hacia un sistema basado en renovables para que el sistema no pete otra vez. Y aceptar que los accidentes existen, pero que no hay que confundirlos con la incompetencia y la ineficacia que a veces los provocan.